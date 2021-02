I sagen om det formodede drab på psykologen Maria From Jakobsen er det endnu ikke lykkedes politiet at finde et lig.

Derfor vender man nu blikket mod en genbrugsplads i den sigtede præst Thomas Gotthards tidligere sogn.

Således fremgår det af en fængslingskendelse fra mandag, som B.T. har fået aktindsigt i, at man endnu mangler at gennemgå videoovervågning fra genbrugspladsen i Skibby, hvor 44-årige Thomas Gotthard tidligere har været præst.

'Der udestår fortsat en del efterforskning, herunder hundesøg efter Maria, udlæsning og gennemgang af medier, udarbejdelse af en dag til dag- og time til time-rapport i forhold til sigtedes telefon og videoovervågning, gennemgang af videoovervågning fra genbrugspladsen i Skibby med videre,' lyder det i retsbogen.

Præsten Thomas Gotthard under en konfirmation i Skibby Kirke. Foto: Tina Arpe Vis mere Præsten Thomas Gotthard under en konfirmation i Skibby Kirke. Foto: Tina Arpe

»Vi har indhentet massiv overvågning mange steder fra, og det skal vi gennemgå. Det kan godt tage lang tid,« fortæller lederen af efterforskningen, politikommissær Jakob Rahbek, til B.T.

Genbrugspladsen i Skibby bliver endnu en i rækken af genbrugspladser, som politiet har undersøgt i forbindelse med den formodede drabssag. Tidligere har politiet offentliggjort overvågningsmateriale fra genbrugspladsen i Frederikssund, hvor den drabssigtede præst skilte sig af med en sækkevogn og en blå tønde 6. november.

»Vi har en mistanke om, at sækkevognen og den blå fodertønde kan være blevet brugt i forbindelse med den forbrydelse, som han er sigtet for – eventuelt i forbindelse med bortskaffelse af noget, som kunne have vores interesse,« sagde Jakob Rahbek til B.T. i den forbindelse.

Også genbrugspladsen i Jægerspris, som den 44-årige Thomas Gotthard besøgte i dagene efter hustruens forsvinden, har været genstand for politiets interesse.

Time til time-rapport

Fristforlængelsen mandag blev afholdt for lukkede døre.

Derfor er det fortsat sparsomt med oplysninger i sagen. Fra fængslingskendelsen fremgår det imidlertid, at man foruden et nærmere kig på genbrugspladsen i Skibby også skal have udarbejdet en dag til dag-rapport samt time til time-rapport ud fra Thomas Gotthards telefon.

»Vi laver en grundig kortlægning af de involverede parters færden, og så holder vi det op mod hinanden. Det er et stort arbejde, og det er ofte meget tidskrævende, så det er noget, vi endnu ikke har afsluttet,« siger politikommissær Jakob Rahbek.

Maria From Jakobsen forsvandt som dug fra solen 26. oktober sidste år. I første omgang troede man, at hun selv havde valgt at forlade sin mand og børn uden at give lyd fra sig. Siden blev hendes mand, præsten Thomas Gotthard, sigtet for at have slået hende ihjel.

Af sigtelsen fremgår det, at Thomas Gotthard skulle have slået Maria From Jakobsen ihjel et ukendt sted, på en ukendt måde og på et ukendt tidspunkt.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde liget af Maria From Jakobsen, og de har flere gange siden sigtelsen af Thomas Gotthard været ude og spørge offentligheden om hjælp.

Samtidig har man undersøgt store områder i Nordsjælland for at finde frem til den 43-årige kvinde – uden held.