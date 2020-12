Har du set denne mand omkring det tidspunkt i slutningen af oktober, hvor Maria From Jakobsen forsvandt sporløst?

Det spørger drabsefterforskerne ved Nordsjællands Politi nu om i håbet om at få løst gåden om den 43-årige kvindes forsvinden.

Derfor går politiet nu helt usædvanligt ud med en offentlig efterlysning med et foto af den 44-årige mand, der blev anholdt 15 november og siden har været varetægtsfængslet for at have slået hende ihjel.

Der er tale om hendes samlever Thomas Gotthard, som er præst.

Han nægter sig skyldig i den alvorlige sigtelse om at have dræbt sin samlever, der også var mor til to børn.

Han har hidtil været beskyttet af et navneforbud, men forleden gik byretten i Hillerød må på politiets anmodning om at få ophævet navneforbuddet, så man kunne offentliggøre et foto af den sigtede.

Byrettens afgørelse blev dog i første omgang kæret af forsvareren til Østre Landsret, der dog nu har besluttet, at give byretten ret i, at hensynet til sagens mulige opklaring skal veje tungere end den 44-årige præsts ønske om fuldstændig anonymitet.

Derfor ønsker Nordsjællands Politi nu henvendelser fra folk, der har set den næsten to meter høje mand i dagene omkring Maria From Jakobsens forsvinden 26. oktober fra parrets bopæl på Nialsvej i Frederikssund.

Dagen efter meldte hendes søster hende savnet, og 29. oktober blev den efterlyste psykologs bil fundet efterladt på Rødkildevej ved Bellahøj i Københavns nordvestlige udkant.

Derfor har Nordsjællands Politi allerede tidligere søgt vidner, som i perioden fra 25. oktober til 4. november har set familiens to biler og en trailer i kvarteret omkring Rødkildevej/Frederikssundsvej i København, ved et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland eller ved en genbrugsplads på Sjælland.

Bilerne er en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummer AK 82 345 og en grå Suzuki Baleno med anhængertrækmed nummerpladen CH 78 908. På trailerens nummerplade står der BM 5447.

Den varetægtsfængslede mand og præst har ifølge politiets foreløbige efterforskning foretaget en række relativt belastende søgninger på nettet i tiden efter 26. oktober, hvor Maria From Jakobsen forsvandt sporløst. Han skulle blandt andet have søgt på ord som 'havdybde', 'olietønder', 'selvmord', 'forsvunden' og 'rensemidler'.

Desuden er han i forhold til samleverens forsvinden ifølge politiet belastet af, at der ved en ransagning på deres bopæl efter hendes forsvinden er fundet en større mængde af de stærkt ætsende væsker saltsyre og kaustisk soda.

Da Maria From Jakobsen forlod sin bopæl i Frederikssund 26. oktober, efterlod hun sig angiveligt et brev. I brevet står, at hun ville tage i sommerhus for at komme hjem dagen efter, men det gjorde hun ikke, og dagen efter blev hun meldt savnet. Politiet oplyste den dag, at den 43-årige kvinde havde forladt sit hjem i 'stærkt nedtrykt tilstand'.

Den oplysning stemmer dog ikke med det indtryk, som hendes nære havde. Maria From Jakobsen talte med sin søster den dag, hvor hun forsvandt. Søsteren har forklaret politiet, at Maria virkede glad, da de talte sammen.