Flere gode vidner har meldt sig, men Nordsjællands Politi mangler fortsat offentlighedens hjælp til at få opklaret gåden om Maria From Jakobsens sporløse forsvinden.

Sådan lyder hovedbudskabet mandag middag fra efterforskningslederen i drabssagen fra Frederikssund.

Her gik politiet i fredags ud med en offentlig efterlysning med navn og billede på den forsvundne kvindes mand – den 44-årige sognepræst Thomas Gotthard.

Han havde indtil da havde været fængslet i hemmelighed i sagen siden sin anholdelse 15. november. Præsten nægter sig skyldig.

Både byretten i Hillerød og Østre Landsret efterkom dog et ønske fra politiet om at kunne efterlyse ham i håb om at kalde nye vidner frem. Og det har allerede i weekenden båret frugt.

»Vi har fået 30-40 henvendelser. De har ikke umiddelbart ført til et egentligt gennembrud i sagen, men vi har fået flere interessante henvendelser, som vi har arbejdet lidt på i weekenden og nu har lagt ind i vores opgaver,« siger efterforskningslederen fra Nordsjællands Poliit, vicepolitiinspektør Lau Lauritzen.

»Vi vil fortsat meget gerne have flere henvendelser i sagen – der er ikke noget, der er for småt. Det er der virkelig ikke,« understreger han.

Ikke mindst nætterne i de første uger efter den 43-årige kvindes forsvinden 26. oktober har drabsefterforskernes særlige interesse.

Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen fra Frederikssund har været forsvundet siden 26. oktober. Foto: Nordsjællands Politi

»Hvis man eksempelvis på et tidspunkt om natten i lokalområdet har bemærket, at der har holdt en bil, eller man har set Thomas gå rundt på et måske afsidesliggende sted,« siger vicepolitiinspektøren og glæder sig samtidig over de henvendelser, der allerede er kommet.

»Vi har fået kontakt til nogle rigtig gode vidner, som vi ikke har snakket med før. Både fra genbrugspladser og fra folk, der har snakket med ham og har givet meget brugbare oplysninger til efterforskningen,« tilføjer Lau Lauritzen.

Efterforskningslederen lægger ikke skjul på, at politiet i den aktuelle situation, hvor man ikke har fundet Maria From Jakobsen, er særlig afhængig af offentligheden.

»Det er ekstra vigtigt for os at kunne lave et tidsforløb, hvor vi kan lægge ham ind på nogle steder på bestemte tider hen over de forskellige døgn. Jo mere vi får, jo bedre kan vi måske få et mønster til at passe sammen med hans færden – også selv om vi måske ikke finder hende,« siger han.

At Maria foreløbig ikke er dukket op igen i hverken levende eller død tilstand, betyder, at anklagemyndigheden i tilfælde af en eventuel retssag mod ægtemanden på overbevisende vis skal sandsynliggøre, at han har slået hende ihjel.

»Det er en ret stor udfordring, hvis man har en sag, hvor man til syvende og sidst ikke 100 procent kan afvise, at hun ikke er død. Hvis man ikke finder hende, skal man udelukke alle andre ting,« siger efterforskningslederen.

Politiet har blandt andet endevendt parrets bopæl på Nialsvej i Frederikssund, ligesom et sommerhus ved Nykøbing Sjælland er blevet minutiøst gennemsøgt.

Samtidig har politiet med blandt andet politihunde, dykkere og lighunde ledt efter Maria From Jakobsen både til lands og til vands i adskillige naturområder omkring Roskilde Fjord.

Politiet interesserer sig blandt andet for, hvorfor den 202 centimerter høje præst Thomas Gotthard i dagene efter konens forsvinden besøgte genbrugspladsen i Jægerspris. Foto: Politiet

»Vi leder stadig – i dag med 20 hunde ude i skoven ved Jægerspris. Vi fortsætter lige så længe, som vi har noget at gøre godt med,« siger efterforskningsleder Lau Lauritzen.