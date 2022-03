»Surrealistisk,« er det ord, han bruger som det første, når han skal beskrive den besked, han mandag aften modtog.

Anders Gam Larsen havde netop puttet sine børn, da telefonen ringede. Første gang.

Hyltebjerg Kirke, som han de seneste fire år har været sognepræst i, stod i flammer, lød det. Knapt nåede han at fordøje nyheden, før hans telefon atter gav lyd fra sig.

Menighed, venner, naboer og andre ville dele chokket. Og journalister ville have en reaktion.

Årsagen til branden er endnu ukendt, og der er ingen meldinger om tilskadekomne. Foto: Presse-fotos.dk

»Det var svært for mig at komme med en reaktion. Det er det stadig for os. Vi ved ikke helt, hvordan vi har det,« fortæller sognepræsten, der åbenlyst stadig ikke helt har forstået, hvad der er blevet af hans arbejdsplads.

Hyltebjerg Kirke er den første og eneste kirke, han har været præst i.

»Som et lille rumskib, der var landet lige midt i Vanløse,« beskriver han kirken, der nu kun består af de ydre mure.

Kirkens udseende er noget særligt. Men det er også dens tilblivelse. Finansieringen af den skete blandt andet ved, at frivillige bankede på nabolagets døre. Igen og igen.

Præst Anders Gam Larsen hæfter sig ved, at kirkens mure stadig stå. Han havde frygtet værre skæbne for kirken. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nok havde folk ikke mange mønter at gøre med. Men de bidrog. Hver gang der blev banket på. Og da den første sten blev lagt i november 1944, mens krigen rasede, sendte Christian 10. da også lokalområdets bidrag en rose.

»I den Anden Verdenskrigs 6. Aar, medens utalte Bygninger Verden over lægges i ruiner, paabegyndes ved Menneskers Offervilje rejsningen af denne Kirke til GUDS ÆRE.«

Måske netop derfor er sorgen om branden så stor.

Flammerne har ikke været nænsomme mod kirken, der blev indviet i 1960, og som siden har været tilflugtssted for gud og hver en mand. Bogstaveligt talt.

»Et varmt, rart, helt fantastisk rum,« er blot nogle af de mange flatterende ord, sognepræsten bruger.

»Det lyder måske, som om jeg overdriver, men det var virkelig et specielt rum, der betød meget for rigtig mange mennesker.«

Blandt de mennesker er Hyltekoret, som de seneste 30 år har holdt til i kirken. Og som faktisk netop var gået i gang med opvarmningen mandag aften, da en mand og hans datter kom løbende ind i kirken.

»Undskyld, men der stiger røg op fra kirkens tag,« gengiver korleder Ole Jørgensen den besked, der mødte ham og koret, der stod og strakte armene.

Flammerne fik hurtigt fat i taget, der lidt efter lidt forsvandt i røgen. Foto: Nils Meilvang

Kort efter kunne han ved selvsyn se den hvide røg, der fra kirkens tag steg op i nattemørket.

De 45 kormedlemmer skulle ud i en fart.

»Det startede med at ligne em fra en vaskekælder. Men så gik det hurtigt. Det var ret chokerende. Inden for få minutter stod taget pludselig i flammer.«

Hverken Ole Jørgensen eller resten af koret havde lyst til at stå og se til. Det var for sørgeligt. Og samtidig skulle der gøres plads til brandfolkene.

Hyltekoret med leder Ole Jørgensen ved klaveret. De skal den kommende tid finde et andet sted at øve.

Derfor tog de hen i en nærliggende kirke. Snakkede. Og øvede videre.

»Man kunne mærke, at folk var påvirkede af det. Der var nogle, der var ret chokerede. Det skulle nok lige sive ind, og det er nok ikke gået op for alle endnu,« fortæller korlederen, for hvem brandens ødelæggelser heller ikke helt har bundfældet sig endnu.

»Vi hører jo til i det kirkerum. Vi kender kirken. Vi kender menigheden. Det er ret specielt ikke at kunne vende tilbage lige foreløbigt.«

Beredskabet kom flammerne til livs efter nogle timer og begyndte så efterslukningen. Dagen derpå er kun en skal tilbage af det, der engang var en kirke.

Kirkens tag blev opslugt af flammerne. Foto: Presse-fotos.dk

Tirsdag formiddag indledte politiets brandteknikere deres undersøgelser. Og deres arbejde er langtfra ovre. Ødelæggelserne er så omfattende, at de først kan lave en mere detaljeret undersøgelse i næste uge, lyder det fra Københavns Politi.

Foreløbigt er der dog intet, der tyder på noget mistænkeligt.

Man kan endnu intet konkludere noget, men undersøgelser og afhøringer peger i retning af, at en fejl på en elinstallation startede branden.

Mens efterforskningen pågår, forsøger præst Anders Gam Larsen og resten af kirkens ansatte at få ro og overblik.

Anders Gam Larsen startede efter endt uddannelse som præst i Hyltebjerg Kirke og har været der lige siden.

»Nu skal vi lige trække vejret og lande i det. Der er mennesker, hvis arbejdsplads er væk, som skal hankes op i. Vi skal give hinanden krammere,« siger han og tilføjer:

»Alle er i en form for chok lige nu.«

Uvisheden til trods er han fortrøstningsfuld.

»Kirken fortsætter med at være der, fordi menneskene er der. Vi skal stadig holde gudstjeneste på søndag. Vi skal bare lige finde ud af, hvor det skal være.«