Thorsager Kirke har i løbet af natten fået stjålet 143 designerstole. Præsteteamet er i stor sorg.

Natten til torsdag blev Thorsager Kirke, der ligger på Djursland, udsat for et større stolekup. Her blev 143 designerstole af mærket Kaare Klint stjålet.

I præsteteamet er man rystede og i sorg over tabet af stolene, som har været en del af kirken siden 1952.

Det fortæller Morten Bay-Mortensen, der er kommunikationspræst i Nord- og Syddjurs Provstier og tilknyttet Thorsager Kirke.

- Vi er rystede over, at det kan ske. Det er selvfølgelig et frygteligt syn at komme til en kirke, der er blevet ryddet i nattens løb. Der er mange følelser i det, fordi det er en kirke, der i de flestes øjne er et helligt og fredeligt sted.

- Man føler sig krænket og berørt. Man kan sige, at det jo kun er inventar, men samtidig er det en masse andet, fordi det involverer mennesker, der har været samlet i kirkerummet til vigtige personlige ting, siger han.

Kaare Klint-stolene har ifølge kirken en værdi på 6000 kroner stykket.

Østjyllands Politi opfordrer til, at forhandlere af møbler og private reagerer, hvis de får tilbudt nogle af stolene.

- Stolene er en del af kirken, som i forvejen er helt speciel, da det er Jyllands eneste rundkirke. Stolene har, som det fine stykke møbel, jo altid været en del af den indre arkitektur, siger Morten Bay-Mortensen.

- De har en praktisk brug og har egentlig også et æstetisk udtryk. De er en del af den samlede oplevelse i kirken. Så vi håber, at stolene snart dukker op igen, siger han.

Stolene er af modellen "Kirkestolen", som blev fremstillet i 1950'erne. De er lakeret brune og har lyse sæder i flettet papirgarn.

Tyveriet skete formentlig omkring klokken tre på Kirkebakken.

Gerningsmanden eller -mændene havde brudt døren op og formentlig brugt en lastbil eller en varevogn til at fragte stolene.

Kun få stole, der har været forsynet med en special lås, står tilbage i kirken.

Politiet er på nuværende tidspunkt i gang med de tekniske undersøgelser på stedet. Desuden bliver beboere i området afhørt.

Søndag afholder kirken gudstjeneste og barnedåb. De ansatte i kirken håber derfor at kunne låne stole fra andre kirker.

