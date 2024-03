Højesterets præsident opfordrer flere kvinder til at søge stillingen som højesteretsdommer.

Danmark har brug for flere kvindelige højesteretsdommere.

Sådan lyder det fra Højesterets præsident, Jens Peter Christensen, i et interview i søndagens udgave af avisen Politiken.

- For det første ligger det jo i tiden, at det er godt med en nogenlunde lige repræsentation af både mænd og kvinder. For det andet er det et problem, hvis der er rigtig mange kvalificerede kvinder, som vi ikke får en ansøgning fra, lyder det.

I dag er blot tre af de i alt 18 højesteretsdommere kvinder. For få år siden lød tallet på seks kvinder.

Jens Peter Christensen har efter eget udsagn undersøgt ansøgninger til stillingen som højesteretsdommer for de seneste 30 år.

Undersøgelsen viser ifølge højesteretspræsidenten, at der er blevet ansat lige mand mænd og kvinder i forhold til, hvor mange der har ansøgt.

Problemet er derfor ifølge Jens Peter Christensen, at ikke nok kvinder søger stillingen.

Mellem 1999 og 2023 er der blevet udnævnt 30 højesteretsdommere, hvoraf syv er kvinder. Det svarer til 23 procent.

For et par år siden nedsatte Højesteret et rekrutteringsudvalg, som skal hjælpe til i ansættelsesprocessen.

Og for nylig har to ud af de tre kvindelige højesteretsdommere deltaget i debatarrangementer på eksempelvis store advokatkontorer for at tiltrække flere kvinder.

Jens Peter Christensen har været præsident i Højesteret siden 1. november 2022, hvor han afløste Thomas Rørdam på posten.

Han har været dommer i Højesteret siden 2006 efter i en lang periode, hvor han var professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet.

Præsidenten har udgivet flere bøger, heriblandt "Ministre og embedsmænd - pligter og ansvar".

/ritzau/