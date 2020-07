Fyns Politi efterlyste tirsdag aften ejeren til en præriehund, der var løs i boligområdet Hjalleseparken i Odense.

Kort før klokken 22 kan politikredsen melde, at ejeren har henvendt sig - og at præriehunden atter er bag lås og slå.

Politiet fik anmeldelsen om den lille gnaver på afveje kort før 19, forklarede vagtchef Ehm Christensen til B.T. tidligere tirsdag aften.

Han fortalte, at anmelder havde fået øje på præriehunden i haven og herefter havde kontaktet Fyns Politi.

Politiet konfererede i forbindelse med anmeldelsen med Odense Zoo, der kunne oplyse, at gnaveren ikke tilhørte dem.

Derfor besluttede politikredsen at efterlyse ejeren på Twitter.

Her advarede vagtchefen også om, at den lille gnaver godt kunne finde på at bide.

Derfor lød opfordringen, at man i stedet for at prøve at indfange den skulle ringe 114, hvis man så den.