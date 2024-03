En 24-årig mand fra Nordjylland forklarede i retten, at han startede med at stjæle en gang imellem, men det greb om sig.

Nu er den 24-årige mand blevet dømt for at have stjålet 31 pakker fra PostNord i Nordjylland, hvor han arbejdede tilbage i maj 2022.

Det skriver TV 2 Nord.

»Der blev afsagt dom i onsdags, hvor han erkendte alle forhold. Han fik seks måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste,« fortæller senioranklager ved Nordjyllands Politi Søren Riis Andersen til TV 2 Nord.

Den 24-årige sad på anklagebænken ved Retten i Aalborg, hvor han fortalte, at han tog i mod dommen.

Inden den nu dømte mand blev taget for tyverierne, nåede han at stjæle pakker ved PostNord for 213.000 kroner.

Typisk indeholdt pakkerne elektronikvarer.

Da Nordjyllands Politi ransagede den 24-åriges hjem, fandt man tre genstande, som politiet nu har fået rettens ord for var stjålne.

Det var en gamer-computer af mærket Shark, en PlayStation 5 og et par Airpods.

Den dømte mand arbejdede som pakkebud ved PostNord.

Ifølge anklager Søren Riis Andersen forklarede den 24-årige, at han solgte langt de fleste af varerne, fordi han manglede penge.