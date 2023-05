Der er i øjeblikket et stigende antal falske beskeder i omløb, advarer PostNord i en pressemeddelelse.

De falske beskeder består af mails og sms'er fra svindlere, der udgiver sig for at være PostNord og forsøger at lokke modtageren til at trykke på links.

Hvad der sker, når man trykker på de sendte links, oplyser PostNord ikke.

Det fremgår dog af pressemeddelelsen, at afsenderne i nogle tilfælde også forsøger at franarre modtagerne deres bankoplysninger.

PostNord 'arbejder hårdt' på at få beskederne stoppet og opfordrer samtidig kunder til at bruge PostNord-appen, hvis man er i tvivl om beskeder, man har modtaget.

»Her kan du du være helt sikker på, at de er fra os,« siger kundeservicechef Henrik Larsen.

Han opfordrer også til at slette alle sms'er og mails sms'er, hvis man er i tvivl om, hvorvidt de kommer fra PostNord.

Man skal heller ikke klikke på links eller svare på de tilsendte emails, siger han.

Forbrugerrådet Tænk oplyser, at man også her har oplevet en stigning i denne type svindel i de senere år.

»Vi opfordrer derfor forbrugerne til at være kritiske og aldrig indtaste betalingsoplysninger eller godkende betalinger via denne type beskeder. Hvis man er det mindste i tvivl, så gå via de officielle kanaler og kontakt afsenderen,« sier projektchef Ulla Malling i Forbrugerrådet.