Black friday og julehandlen er højsæson for pakkeleveringer, og det forsøger mange kriminelle svindlere at udnytte.

Hos PostNord oplever man, at antallet af falske beskeder stiger op til jul.

Det drejer sig typisk om mails og sms’er, hvor svindlerne udgiver sig for at være PostNord, og forsøger at lokke modtagerne til at trykke på et link, opgive bankoplysninger eller lignende.

»Det er desværre uden for vores kontrol at stoppe de falske beskeder, selvom vi arbejder hårdt på at lukke sider ned, der ulovligt bruger vores brand,« siger Henrik Larsen, Kundeservicechef hos PostNord, i en pressemeddelelse.

Tips til, hvordan du undgår at blive snydt: På appen PostNord kan man følge med, når man har en pakke på vej til. Beskeder og informationer modtager man i appen, og man kan dermed være helt sikker på, at den er fra PostNord.

PostNord udsender som hovedregel aldrig e-mails eller sms’er med links til betalingssider.

Det gør de kun, når man modtager en forsendelse fra lande uden for EU, hvor man skal betale moms eller told.

Som kunde bør man være kritisk og bruge sin sunde fornuft. Ofte kan man spotte et fupnummer ved at se på detaljerne i beskeden.

Her er nogle tips: Afventer man en pakke og passer pakkenummeret i beskeden med pakkenummeret? Ser logoet rigtigt ud? Indeholder teksten slåfejl eller mærkelige ord? Hvordan ser afsenderadressen i emailen ud?

Kilde: Post Nord

Ifølge PostNord bliver svindlerne mere kreative hvert år, og det kan være svært at gennemskue, hvornår der er tale om fup.

Svindlerne er også på de sociale medier, særligt Facebook Marketplace og DBA, hvor de kontakter privatpersoner igennem deres annoncer.

»Man skal ikke være bange for at shoppe online. Det er en nem og bekvem måde at handle og sammenligne priser på, men det er vigtigt, at man bruger sin sunde fornuft. Er man i tvivl om en besked kommer fra PostNord, opfordrer vi til, at man bruger PostNords app,« siger Henrik Larsen.

Hvis man afventer en pakke fra PostNord kan man altid holde øje i PostNords app, hvor man kan være sikker på, at beskederne er korrekte, lyder rådet.