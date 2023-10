Hvis 70 11 12 20 ringer til dig, så skal du ikke tage den.

Sådan lyder den klare opfordring fra Postnord i en pressemeddelelse.

For postvæsnet har i de seneste dage fået mange henvendelser efter, at kunder har fået mystiske opkald fra overstående nummer. Men der er tale om et forsøg på svindel.

»Vi får i øjeblikket flere henvendelser fra folk, der modtager telefonopkald fra et telefonnummer, der er i identisk med PostNords pressetelefonnummer. Disse opkald kommer IKKE fra PostNord. Der er tale om et scam, også kaldet Spoofing, hvor svindlere udgiver sig for at være fra PostNord.«

»Spoof er en type fupopkald, hvor svindlere ændrer, hvordan deres telefonnummer vises under opkald. Det betyder, at de kan få det til at se ud som om, at man bliver ringet op af en andens telefonnummer - i dette tilfælde PostNords.«

Postnord oplyser, at man arbejder på højtryk sammen med Telia og relevante myndigheder for at få svindelforsøgene stoppet.