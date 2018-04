Inden onsdagens dom i drabssagen mod Peter Madsen kan du her blive klogere på sagens hovedpersoner.

København. Københavns Byret afsiger onsdag klokken 13 dom i sagen om det formodede drab på den svenske journalist Kim Wall.

Her kan du blive klogere på sagens hovedpersoner:

* DEN TILTALTE

I portrætbogen "Raket-Madsen" fra 2014 beskrives den i dag 47-årige Peter Madsen som "en mand uden stopklods".

Gennem flere år har den nu drabstiltalte Madsen da også været kendt som en mand i fremdrift - først og fremmest for sin højtravende ambition om at sende et menneske ud i rummet i en hjemmebygget raket.

Peter Madsens barndom beskrives som turbulent. Da han var seks år, blev forældrene skilt. Herefter endte Madsen med at bo ved sin gamle og til tider voldelige far. Det var imidlertid også faren, der vakte sønnens interesse for raketter.

På Høng Kommuneskole opfattedes Peter Madsen som noget af en nørd. Han deltog sjældent i klassefester og havde næsten ingen kammerater. Til gengæld fordybede han sig i raketvidenskab i ekstrem grad.

Gennem årene tog Madsens besættelse af ubåde og raketter kun til. Når noget eller nogen stod i vejen for hans ambitioner, blev han rasende.

Madsen blev gift i 2011, men parret levede i et åbent forhold. Den nu drabstiltalte havde flere sexpartnere og deltog i seksuelle fetish-fester.

Efter Kim Walls død er det desuden kommet frem, at der på en harddisk tilhørende Madsen er fundet videoer omhandlende tortur og drab på kvinder.

* OFFERET

Freelancejournalisten Kim Wall voksede op i Trelleborg, Skånes og Sveriges sydligste by. Som ung forlod hun hjemmet for at studere i først Malmø. Siden fortsatte hun til London, Paris og New York.

Som journalist rapporterede Wall fra hele verden, og hendes artikler blev bragt i internationale medier som Time, The Guardian og New York Times.

I sommeren 2017 var hun på Refshaleøen i København for at besøge sin partner, da hun kom på sporet af endnu en fascinerende historie: den om Peter Madsens rumlaboratorie.

Gennem noget tid forsøgte Wall uden held at lande et interview med Peter Madsen. Samtidig planlagde hun og kæresten at flytte til Beijing, og i august 2017 nærmede deres afrejsedato sig hastigt.

Til TV2 fortæller kæresten, at han og Kim Wall torsdag den 10. august havde inviteret en lille gruppe venner til afskedsfest på Refshaleøen.

Den første gæst var lige ankommet, da Kim Wall pludselig fik en besked fra Peter Madsen. Han var nu klar til et interview. Det skulle foregå samme aften, og det skulle foregå i Madsens ubåd.

Efter grundige overvejelser besluttede Wall sig for at forlade festen. Kim Wall spurgte sin kæreste, om han ville med på turen. Han overvejede det, men valgte at blive sammen med gæsterne.

* ANKLAGEREN

Den 42-årige specialanklager Jakob Buch-Jepsen har fået til opgave at fælde Peter Madsen.

Gennem anklagerens 16 år i anklagemyndigheden er det blevet til mange hundrede sager. Måske overstiger tallet også 1000.

Eksempelvis har den erfarne anklager optrådt i flere terrorsager, herunder sagen mod Said Mansour - også kendt som "Boghandleren fra Brønshøj".

Det var også Buch-Jepsen, der sidste år sørgede for, at en ledende Bandidos-rocker blev idømt fængsel på livstid for at have likvideret tre unge, der lå og sov i en lejlighed på Frederiksberg.

Når straffesagen mod Peter Madsen starter på torsdag, er målet det samme: Fængsel på livstid.

Jakob Buch-Jepsen, der bor i Malmø med sin svenske hustru og parrets tre børn, er kendt for sin ordentlighed og grundighed, men også for at gå hårdt til tiltalte i straffesager.

Den ekstremt profilerede drabssag mod Peter Madsen bliver samtidig Jakob Buch-Jepsens sidste. Fra 1. maj skifter han spor og bliver advokat.

* FORSVAREREN

Som forsvarer for den drabstiltalte ubådskaptajn er advokat Betina Hald Engmark blevet kendt i den brede offentlighed.

Arbejdet som forsvarsadvokat er forholdsvist nyt for Betina Hald Engmark. Indtil 2016 arbejdede hun som senioranklager hos Nordsjællands Politi.

Her specialiserede hun sig i sager om økonomisk kriminalitet, og dermed har hun ikke megen erfaring fra sager om personfarlige forbrydelser.

Ubådssagen er således også hendes første drabssag som forsvarer.

- Rent arbejdsmæssigt betyder det, at den kræver mere tid. Rent menneskeligt tror jeg, at jeg lukker en klap ned. Det her er mit arbejde, og jeg vil for alt i verden gøre mit arbejde så godt som muligt for min klient, har advokaten tidligere sagt.

Advokat Niels Henrik Kromann, der arbejder sammen med Hald Engmark, beskriver hende som utrolig viljestærk og med evner til at blive en ny stjerneadvokat.

/ritzau/