Politiet inddrog 35-årig mands kørekort på stedet, da han blev standset med 115 kilometer i timen.

En 35-årig fører af en Porsche er sigtet for at have kørt 115 kilometer i timen på strækning med fartgrænse på 50, oplyser Østjyllands Politi.

Fartforseelsen, der i politiets bog er at betegne som "vanvidskørsel", fordi hastigheden var over det dobbelte af det tilladte, skete fredag aften på Silkeborgvej i Aabyhøj i Aarhus.

Den hurtige Porsche kørte forbi politiets måleapparat, blot få minutter efter at patruljen havde sigtet en anden bilist for at køre 98 kilometer i timen på stedet.

Politiet satte efter Porschen og fik dirigeret føreren ind til siden. Her kunne patruljen konstatere, at den 35-årige mand bag rattet for kort tid siden havde fået førerretten tilbage efter en tidligere frakendelse.

Politiet valgte på baggrund af hastighedsmålingen at inddrage mandens kørekort. Han kan derfor ikke lovligt køre bil indtil videre.

Østjyllands Politi oplyser, at manden står til en frakendelse af førerretten på et år og en bøde på 6000 kroner.

/ritzau/