Efter 34 år udpegede svensk politi onsdag Stig Engström som den mand, der skød og dræbte den svenske statsminister Olof Palme i 1986.

Dermed blev der fra officiel side sat et punktum i det, der af mange er blevet betragtet som en af Nordens største mordgåder.

Men mordet på Olof Palme er langt fra det eneste i Skandinavien, der har været stemplet 'uopklaret' i adskillige år - eller endda årtier. B.T. har herunder samlet en håndfuld af de mere spektakulære mordgåder i Skandinavien, som endnu ikke er opklaret.

Gangsterdrabet - 1934

Edvard Rustad blev likvideret i 1934. Drabet er aldrig opklaret. Foto: Politifoto Vis mere Edvard Rustad blev likvideret i 1934. Drabet er aldrig opklaret. Foto: Politifoto

11. januar 1934 klokken 00.45 kører politimanden Einar Krogstad forbi en mørkegrå Dodge, der holder stille på Grev Wedels Plass i det centrale Oslo. Einar Krogstad holder ind til siden og undersøger bilen og konstaterer, at der på passagersædet ligget et tæppe henslængt over noget.

Einar Krogstad hiver i bilens dørhåndtag og åbner døren, og ud falder liget af en mand, der senere bliver identificeret som den norske købmand Edvard Rustad. I hans baghoved finder man fire skudhuller.

Drabet bliver i avisen Tidens Tegn beskrevet som 'det mest bestialske og gådefulde mord' og er siden blevet omtalt i norske medier som 'Norges første gangsterdrab', fordi man ikke hidtil havde set en lignende iskold henrettelse.

En henrettelse, der mest af alt minder om den organiserede kriminalitet, man på daværende tidspunkt ser i USA ledt an af blandt andet gangsteren Al Capone.

Samtidig er de patroner, der dræbte Edvard Rustad, af typen Western 25 Auto, som blev produceret i USA, og som ifølge flere norske medier ikke har været solgt i Norge siden 1929.

Af den grund spekulerer man også i, om morderen kan have tråde til netop USA, og i 1937, tre år efter drabet, bliver FBI involveret i sagen.

Lige meget hjalp det. 1.500 vidneafhøringer senere er drabet i dag - 86 år senere - fortsat uopklaret.

Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej - 1948

Den 20. februar 1948 blev ægteparret Jacobsen fundet dræbt i deres lejlighed på Peter Bangs Vej. Drabet er fortsat uopklaret. Foto: Poul Petersen Vis mere Den 20. februar 1948 blev ægteparret Jacobsen fundet dræbt i deres lejlighed på Peter Bangs Vej. Drabet er fortsat uopklaret. Foto: Poul Petersen

Klokken har kun lige passeret 08.00 om morgenen den 20. februar 1948, da den 30-årige rengøringshjælp åbner døren ind til en lejligheden på Peter Bangs Vej 74, 3. th. i København. Forinden har hun konstateret, at dørspionen er flået ud af fordøren, og da hun bevæger sig længere ind i lejligheden, gør hun en forfærdelig opdagelse.

Her finder hun Vilhelm Jacobsen og Inger Margrethe Jacobsen badet i deres eget blod. Vilhelm Jacobsen i lejlighedens herreværelse og Inger Margrethe Jacobsen i soveværelset. Begge er de døde som følge af kranielæsioner forårsaget af et stumpt redskab.

Vilhelm Jacobsen har desuden fået skåret pulsåren over - men først efter han døde.

Morderen har svøbt et håndklæde omkring ægteparrets blodige og til dels knuste ansigter, og i munden på Vilhelm Jacobsen er en strømpesok. Efterforskningen peger på, at ægteparret er blevet slået ihjel dagen forinden, altså 19. februar, mellem klokken 17.00 og 18.00.

Meget tyder også på, at morderen har forladt lejligheden umiddelbart efter drabene for så at vende tilbage senere samme aften.

Her har han tilsyneladende haft held med at fjerne eventuelle spor og desuden placere falske spor.

Drabet, der er bedre kendt som 'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej', har været omgærdet af stor mystik siden 1948, men det er endnu ikke lykkes endegyldigt at udpege en morder, og sagen er derfor fortsat uopklaret.

Pornomorderen - 1989

Det var i disse lokaler i Stockholm, at 'Pornomorderen' dræbte det tredje af sine formodede tre ofre i 1989. Foto: Google Maps Vis mere Det var i disse lokaler i Stockholm, at 'Pornomorderen' dræbte det tredje af sine formodede tre ofre i 1989. Foto: Google Maps

Vi er i den svenske hovedstad, Stockholm. Datoen er 2. december 1989, og klokken er omkring 02.00, da en person træder ind i pornobutikken XXX-rated på Birger Jarlsgatan.

Han trækker en kniv og jager den ind i kroppen på butiksassistenten talrige gange og skærer halsen over på ham. I butikken sidder der kunder i aflukkede videorum, der kan høre, hvordan butiksassistenten skriger efter hjælp, men ingen af dem tør gå ovenpå, hvor skrigene kommer fra.

Drabet er det andet i rækken af i alt tre drab det år i Stockholm, som menes at være begået af den samme mand. Dels er de tre ofre alle blevet dræbt med kniv og med samme brutalitet, dels har de tre ofre alle en tilknytning til pornoindustrien. Drabet er endnu ikke opklaret.

Stine Geisler - 1990

Stine Geisler døde natten efter 2. pinsedag 1990, få dage før sin studentereksamen. Hendes morder er aldrig fundet. Foto: Søren Rud Vis mere Stine Geisler døde natten efter 2. pinsedag 1990, få dage før sin studentereksamen. Hendes morder er aldrig fundet. Foto: Søren Rud

Efter en fest i indre København siger den 18-årige gymnasieelev Stine Geisler farvel til sin barndomsven Thomas Schlüter ved Højbro Plads 4. juni 1990. Hun er træt og vil gerne hjem og sætter derfor retning mod Teglgårdsstræde, hvor hun bor sammen med sine forældre.

Det er sidste gang, at nogen ser hende i live.

Dagen efter skal en ung kvindelig kok ned i kælderen i samme ejendom, som Stine Geisler og familien bor i. Døren til kælderen kan hun imidlertid ikke åbne, da en sort ledning er viklet om håndtaget. Da hun endelig får åbnet døren og tændt lyset, finder hun liget af Stine Geisler på det beskidte kældergulv.

Stine Geisler bliver fundet med hænderne bundet på ryggen med den samme ledning, der er viklet om dørhåndtaget.

Ledningen er ført om hendes hals på en måde, så den strammer, hvis hun bevæger armene.

Den senere efterforskning viser, at Stine Geisler er blevet mishandlet og døde af iltmangel, fordi gerningsmanden havde stoppet to klude ned i hendes svælg, så tungen var presset ned i halsen. Der var ingen tegn på, at hun skulle være blevet voldtaget.

Selv om politiet har haft en hel del mistænkte i sagen, herunder 'Amagermanden', så er drabet i dag 30 år efter endnu ikke opklaret.

Emilie Meng - 2016

Emilie Meng forsvandt i juli 2016. Et halvt år efter blev hun fundet dræbt. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Emilie Meng forsvandt i juli 2016. Et halvt år efter blev hun fundet dræbt. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Omkring klokken 04.00 10 juli 2016 ankommer 17-årige Emilie Meng med tog til hjembyen Korsør. Hun har været i byen med tre venner og er på vej hjem. Foran stationsbygningen holder en taxi, som hendes tre venner benytter sig af. Emilie Meng vil imidlertid hellere gå, selv om hendes venner ellers forsøger at overtale hende til at køre med dem.

Emilie Meng har besluttet sig for, at hun vil gå ad grusstien hjem til sin mor, hvor hun bor - men hun kommer aldrig hjem.

Et halvt år efter - 24. december 2016 - bliver liget af Emilie Meng fundet i en sø nær Borup. Den 17-årige pige har ifølge politiet været udsat for en forbrydelse, men de kommer ikke nærmere ind på, hvad Emilie Meng er død af.

Trods en håndfuld mistænkte i sagen er den fortsat uopklaret.

Kilder: VG.no, NRK, Aftonbladet og Expressen.