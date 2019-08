Manglende eller utydelige oplysninger om kommercielt indhold fører til politianmeldelse af fire influencere.

Forbrugerombudsmanden skrider til politianmeldelse af fire såkaldte influencere for at overtræde markedsføringslovens forbud mod skjult reklame.

Det oplyser forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

- Jeg ser med stor alvor på overtrædelser af forbuddet mod skjult reklame. For der må ikke være tvivl om, hvornår vi som forbrugere møder markedsføring, siger Christina Toftegaard Nielsen.

En influencer er for eksempel en blogger eller YouTuber med mange følgere.

Forbrugerombudsmanden har undersøgt 37 influenceres opslag på sociale medier.

Ud over politianmeldelse af fire af dem får yderligere ti en indskærpelse og otte orienteres om lovgivningen.

De 37 influencere er udvalgt efter flere kriterier. Dels er der tale om personer, som Forbrugerombudsmanden tidligere har orienteret om reglerne.

Dels er der tale om en stikprøve blandt influencere med flere end 100.000 følgere.

I de tilfælde, hvor der er sket politianmeldelse, har det ikke tydeligt fremgået, at der var tale om et kommercielt indhold.

- Vi har kunnet se, at oplysningen om, at der er tale om en reklame, har stået i bunden af opslaget eller på Instagram blandt flere hashtags, så det har været svært at få øje på.

- Der er også blevet brugt ord, som ikke er klare, eksempelvis "spons" eller "ad" i stedet for reklame eller annonce, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Det er første gang, Forbrugerombudsmanden skrider til politianmeldelse af influencere.

- Vi havde varslet vores undersøgelse, altså gjort opmærksom på, at vi ville lave den hen over sommeren.

- I det lys havde vi håbet på, at vi ikke ville støde på opslag, som efter vores vurdering ikke lever op til reglerne, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Forbrugerombudsmanden kan ikke oplyse navnene på de fire politianmeldte influencere.

