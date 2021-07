I lejlighederne omkring den trafikerede Borups Allé i København kender flere beboere den frygtelige lyd af en bil, som kører galt. Ind i noget eller nogen. De hørte den igen for to uger siden klokken 01.20 om natten, hvor tre unge mænd i en lejet bybil kørte hasarderet gennem København.

»Jeg vågnede af lyden af bremser, og kort efter hørte jeg et højt brag,« fortæller Astrid Wille, som bor rundt om hjørnet.

Med høj fart i en Mercedes, som alle kan leje for en minutpris, påkørte de tre venner en 21-årig mand, der blev dræbt på stedet.

»Hornet på bilen satte sig fast og larmede i et helt minut efter,« husker Astrid Wille. Derefter var der stille og så ambulancer.

Ulykken fandt sted natten til søndag 20. juni. En 21-årig mand døde på stedet. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Ulykken fandt sted natten til søndag 20. juni. En 21-årig mand døde på stedet. Foto: presse-fotos.dk

Det er langtfra den eneste gang, at de nemt tilgængelige bybiler bliver brugt til vanvidskørsel og ender i skrækkelige ulykker.

B.T. har gennemgået otte tilfælde de seneste to år, hvor bybiler fra to forskellige udbydere har været centrum for personpåkørsler, flugt fra politiet og voldsomme uheld. Blot en uge efter dødsulykken på Borups Allé blev en mand 26. juni anholdt for spirituskørsel i en bybil.

Tidligere har bybiler været involveret i adskillige andre alvorlige hændelser og ulykker.

13. juni 2021: Københavns Politi jagter en person i en bybil, der ender i en ulykke på Nørrebro.

13. marts 2021: En mand kører galt i en bybil på Frederiksberg og bliver anholdt af politiet efter solouheldet.

2. februar 2020: En person kører over for rødt i en bybil og påkører to biler. Føreren stikker af fra ulykken.

7. november 2019: Bilist i en bybil stikker af fra uheld i Valby

3. april 2019: En kvindelig fodgænger bliver ved et busstoppested påkørt af en bybil på flugt fra politiet.

28. februar 2019: En bilist i en bybil flygter fra en frontalulykke på Nørrebro, hvor mindst én person kom lettere til skade.

Det er sindsygt utrygt, at alle har adgang til de biler. Du kan bare sætte dig ind i en hurtig bil og køre på et minut Astrid Wille

Både De Konservative og Dansk Folkeparti ønsker derfor nu at opstille flere krav til selskaberne bag de populære bybiler.

»De kan se, at deres biler bliver brugt til vanvidskørsel, hvor nogen nu har mistet livet,« siger Marcus Knuth (K), som er fungerende politisk ordfører.

»Selskaberne har i høj grad et ansvar. Gør de ikke selv noget ved problemet, så må vi kigge på det rent lovmæssigt.«

Af grundlovsforhøret efter påkørslen af den 21-årige den 20. juni fremgår det, at føreren af bilen kørte 116 km/t. lige før ulykken.

Også på Borups Allé året tidligere kørte en person galt i en bybil fra Drive Now. Føreren af bilen stak af fra ulykken, hvor to biler blev påkørt. Ingen kom alvorligt til skade. Foto: Foto: Per Oxenholt. Vis mere Også på Borups Allé året tidligere kørte en person galt i en bybil fra Drive Now. Føreren af bilen stak af fra ulykken, hvor to biler blev påkørt. Ingen kom alvorligt til skade. Foto: Foto: Per Oxenholt.

Det har anklageren fremført i retten på baggrund af data fra selskabet Sharenow (tidligere DriveNow), som ejer bilen i denne sag.

Af samme data fremgår det ifølge anklageren også, at bilen har kørt 145 km/t. tidligere på aftenen fra Amager mod Nørrebro.

Marcus Knuth ser derfor gerne, at udlejerne får indført fartbegrænsninger i bilerne eller monitorerer dem således, at motoren kan blive slukket på grund af hasarderet kørsel, før det går galt. Det er dog ikke muligt af sikkerhedsmæssige årsager, lyder det fra Sharenow.

Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti siger, at de ofte eldrevne bybiler er både fornuftige og praktiske i hverdagen, men påpeger samtidig, at de kan risikere at blive misbrugt, fordi nogle af bilmodellerne kan køre og accelerere meget hurtigt.

På Borups Allé har Astrid Wille nu mindst to gange set knuste pårørende og blomster langs vejkanten efter en ulykke med bybiler.

»Tænk, hvis bilen kunne være blevet stoppet tidligere,« siger hun.

»Det er sket to gange nu. Ingen siger, at det bliver sidste gang, når det er så nemt at få en så hurtig bil.«

Ved grundlovsforhøret 20. juni forklarede den 19-årige fører af bybilen, som blev fængslet for uagtsomt manddrab, at han ikke brugte sin egen brugerprofil hos Sharenow. Han havde lånt en bruger af en bekendt til at leje bilen. For Marcus Knuth (K) understreger det, hvor hullet systemet med bybiler er.

Klokken 02.15 natten til lørdag blev en yngre mand anholdt for spirituskørsel på Fælledvej på Nørrebro i København. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Klokken 02.15 natten til lørdag blev en yngre mand anholdt for spirituskørsel på Fælledvej på Nørrebro i København. Foto: presse-fotos.dk

Han vil derfor også have strammet op på reglerne. For selskaberne risikerer i nogle tilfælde at miste kontrollen over, hvem der bruger deres biler. Og netop det skræmmer også Astrid Wille, som frygter flere ulykker med unge mennesker bag rattet på hurtige biler.

»Det er sindssygt utrygt, at alle har adgang til de biler. Du kan bare sætte dig ind i en hurtigbil og køre på et minut.«

Hos Sharenow, der er en af udbyderne af bybiler i Storkøbenhavn, er man dybt berørt over ulykken i juni.

»Vi tager alt omkring den sag meget alvorligt. Sikkerhed er helt afgørende for vores arbejde,« lyder det fra kommunikationschef Thomas Fog-Petersen.

Han fortæller, at Sharenow gennemgår alle den type hændelser grundigt for at vurdere yderligere tiltag, som kan forhindre ulykker.

I forhold til brugen af andres brugerprofiler er det svært at forhindre – ligesom udlån af almindelige bilnøgler, lyder det fra Sharenow.

Alle selskabets biler har desuden installeret programmer, som opfanger voldsom og uansvarlig kørsel. Den data ligger til grund for mulige udelukkelser af brugere, som ikke følger reglerne.

»Vi har nogle faste procedurer, når man opretter sig som kunde, hvor vi blandt andet tjekker for gyldigt kørekort, og vi blokerer desuden brugere med uønsket adfærd,« skriver Thomas Fog-Petersen.

Sharenow oplyser desuden, at de ikke kan sætte fartbegrænsning på deres biler, da det skal ske fra bilproducentens side.