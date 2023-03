Lyt til artiklen

Popstjernen Jon Nørgaard blev kendt som et af Danmarks største teenageidoler, da han i 2002 som blot 17-årig havde vundet talentkonkurrencen 'Popstars' på TV 2.

Året efter kom de første ridser i lakken, da han blev idømt 60 dages betinget fængsel for vold mod en tidligere kammerat.

Og nu skal den i dag 37-årige sanger og sangskriver igen i retten.

På næste mandag skal han ifølge retslisten fra Københavns Byret om formiddagen tage plads på anklagebænken i retssal 17.

Her vil han ifølge være politiets journalnummer for sagen være anklaget for »indbrudstyveri i lejlighed«.

Det er uvist, om der er tale om et eller flere indbrudsforhold, men ifølge journalnummeret er det foregået i 2019.

Ifølge retslisten er det meningen, at sagen skal afvikles som en kort tilståelsessag, men det har foreløbig ikke været muligt for B.T. at få oplyst de nærmere detaljer i sagen.

Jon Nørgaard er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, og hans forsvarer – advokat Michael Juul Eriksen – nøjes med at konstatere, at »det er en meget lille bagatelsag berammet til 30 minutter«.

Vinder af Popstars 2002 Jon Nørgaard på scenen. Foto: Mogens Flindt Vis mere Vinder af Popstars 2002 Jon Nørgaard på scenen. Foto: Mogens Flindt

I et interview med B.T. for godt et års tid siden havde Jon Nørgaard svært ved at sætte ord på, hvad der har kendetegnet hans karriere, efter at han i starten af 00erne havde enorm succes med eksempelvis kæmpehittet 'Right Here Next To You'.

»Det er umuligt at forklare, hvad der er sket på de 20 år. Der er sket så mange ting. Det føles, som om det er flere livstider siden. Det har været ekstremt begivenhedsrigt,« fortalte han blandt andet.

På det tidspunkt var han lige vendt tilbage med et nyt album, han selv kategoriserede som »dance pop«.

Det personlige comeback under kunstnernavnet Tvilling blev hjulpet på vej af coronaepidemien, efter at han i mere end ti år primært havde været manager for andre artister.

Jon Nørgaard udgav for godt et års tid siden et nyt album under kunstnernavnet Tvilling. Vis mere Jon Nørgaard udgav for godt et års tid siden et nyt album under kunstnernavnet Tvilling.

»Jeg syntes dengang, jeg havde udlevet det, jeg skulle, og prøvet det, jeg skulle. Men under corona kom der ild i det igen. Det var en masse års indestængt energi, der kom ud. Jeg har nok lavet 40 sange siden, så der er smæk på,« tilføjede det tidligere teenageidol.

Men om en uge er det altså også op til en dommer i Københavns Byret at tage stilling til, i hvilket omfang der igen skal uddeles juridisk smæk til Jon Nørgaard.