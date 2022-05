Det var nedslående nyheder, der torsdag aften blev overrakt familien Mackenhauer i den lille by Sparkær.

Børnenes elskede pony Frede, der havde været forsvundet i fire dage, var fundet død.

Skudt og stukket i halsen.

En chokerende opdagelse, der efterlader familien både frustrerede og kede af det.

Da Tina Mackenhauer mandag morgen opdager, at Frede ikke er i sin fold, kan hun med det samme fornemme, at noget er galt.

»Vores anden hest – der har gået sammen med Frede siden 2018 – gik rundt og kaldte. De to er meget afhængige af hinanden,« siger hun og fortsætter:

»Det er også derfor, at det bare er så mærkeligt. Vi er så chokerede over det her - og helt på bar bund, for hvem fanden skyder en pony?«

Ponyen Frede. Foto: Tina Mackenhauer.

Politiet – Viborg lokalstation – er i øjeblikket i gang med efterforskningen af sagen.

De bekræfter, at ponyen Frede er blevet skudt og efterfølgende aflivet med kniv.

»Vi har afhørt en del forskellige, lavet en gerningsstedsundersøgelse, været ude med hunde og haft en embedsdyrelæge med ude og tilse ponyen,« siger Christian Toftemark, stationsleder ved Viborg lokalstation.

Og fordi bukkejagten gik ind den 16. maj, er en af teorierne, at der kan være tale om en jæger, der har taget fejl af ponyen og et rådyr.

»Det tyder på, at ponyen er blevet skudt, ligesom man ville skyde et rådyr,« siger Christian Toftemark og fortsætter:

»Vi antager ikke, at nogen har gjort det her med vilje. Men har man skudt Frede, så er man ikke i tvivl, for ponyen er efterfølgende blevet aflivet med en kniv.«

Derfor opfordrer politiet gerningsmanden til at stå frem. Det samme gør Tina Mackenhauer.

»Jeg håber, at nogen vil have lettet hjertet og fortælle os det, hvis de har gjort det her. Frede havde ikke fortjent sådan en brutal afslutning på livet,« siger hun.

Har man viden, der kan være behjælpelig i sagen, bedes man kontakte politiet på 114.

Det gælder både, hvis man har viden om, hvor ponyen har befundet sig i perioden 15. maj til 19. maj, og hvis man i denne uge har været på jagt i området omkring Sparkær.