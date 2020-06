Vestegnens Politi undersøger et mistænkeligt forhold i Hvidovre.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

'Også på Hvidovrevej undersøger vi lige nu et mistænkeligt forhold. Heller ikke her, har vi yderligere lige nu.'

Oplysningen kom umiddelbart efter, at Vestegnens Politi kunne fortælle, at de ligeledes undersøger et mistænkeligt forhold på Søborg Hovedgade i Søborg.

De understreger dog, at de to sager ikke har nogen sammenhæng.

'ifm de to sager om mistænkelige forhold i hhv. Søborg og Hvidovre (hvor der ikke er sammenhæng). Pt har vi dog ikke yderligere info,' skriver de.

Opdateres....