En kommende brudgom kommer næppe nogensinde til at glemme sin polterabend. Den gik nemlig så vildt for sig, at gommen pludselig var omringet af fem-seks patruljevogne og mindst 10 betjente.

Det skriver Fyens.dk.

Som en del af festlighederne overdyngede vennerne gommen med peber på parkeringspladsen foran Føtex på Vesterbro i Odense mandag aften kort før klokken 19.

Det fik en af dem - sandsynligvis dagens hovedperson - til at råbe om hjælp, og derfor kontaktede et vidne til optrinnet Fyens Politi og anmeldte en voldsepisode.

Politiet tog anmeldelsen seriøst og sendte både patruljevogne og en indsatsleder af sted med fuld udrykning.

Kort efter politiets ankomst kunne polterabend-selskabet imidlertid fortælle betjentene, at der ikke var tale om vold, men sjov og ballade.

»De har i hvert fald fået én på opleveren, de sent vil glemme,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist, til Fyens.dk.