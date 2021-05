Københavns Politi udsender en advarsel mod polsktalende tricktyve.

Tricktyvene har to gange i løbet af onsdagen forsøgt at få udleveret penge og værdigenstande fra to ældre polske borgere.

Og samtidig påstår tyvene at være fra dansk politi.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

2 tilfælde i Kbh. i dag af polsktalende tricktyve, der under påskud af at være fra dansk politi, forsøger at få ældre polske medborgere til at udlevere penge og værdigenstande. Venligst advar polske venner og familie. Det er ikke politiet der ringer - det er tricktyve #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 19, 2021

Københavns Politi kommer samtidig med en opfordring i sagen.

Heri lyder det, at borgere skal advare polske venner og familie mod tricktyvene og viderebringe følgende besked:

'Det er ikke politiet, der ringer – det er tricktyve', lyder det afsluttende i opslaget fra politiet.