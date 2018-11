Politiet undersøger, om fragtskib påsejlede polsk fiskeskib med 16 om bord. Ingen er kommet til skade.

Et mindre fiskeskib er tidligt søndag morgen sunket syd for Rønne efter at være blevet vædret. Redningspersonale har været på stedet og har reddet de nødstedte fiskere.

At være vædret betyder, at man er blevet sejlet ind i med en betydelig kraft.

Vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter major Jesper Lyngholm fortæller, at det polske fiskeskib selv meldte, at man var blevet vædret.

- Vi får melding om, at et polsk fiskefartøj, man kan chartre, hvis man vil fiske, er blevet vædret. Og at det har medført, at alle 16 på skibet er gået i flåden, siger han.

En enkelt er bragt til hospitalet i Rønne med en flænge i hovedet. Han betegnes som relativt let tilskadekommen.

Forsvarets Operationscenter kan ikke sige, hvilket skib, der sejlede ind i fiskeskibet.

- Det er vi i gang med at finde ud af. Vi har en formodning, men det er rygter, og det er ikke noget, vi gør det meget i, siger Jesper Lyngholm.

Det polske fiskeskib beskrives af major Jesper Lyngholm som et 20 meter langt, seks meter bredt skib, der kan chartres af interesserede lystfiskere.

Sagen er nu overgivet til Søfartsstyrelsen og Bornholms Politi.

Bornholms Politi oplyser søndag formiddag i en pressemeddelelse, at de 16 personer fra fiskeskibet er indkvarteret på et hotel.

- Et større fragtskib, der var i nærheden på ulykkestidspunktet er blevet bedt om at ankre op ud for Rønne, og politiet er ved at gå om bord for at afklare hændelsesforløbet, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/