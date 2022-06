Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 29-årig hooliganleder og omtrent 50 andre Brøndby-supportere var taget afsted for at provokere, lyder vurderingen.

De vidste, at de på grund af coronarestriktioner ikke ville være velkomne i Parken, når deres hold mødte FCK.

Alligevel vendte de 12. juli 2020 de blågule snuder mod København.

Et besøg, som Københavns Politi ikke havde regnet med at få, fortalte en politiassistent onsdag, da han vidnede i Retten i Glostrup.

Her er den 29-årige Brøndby-hooligan tiltalt for utallige overgreb mod unge drenge i miljøet. For vold og trusler mod dem.

Men også for som tidligere voldsdømt i forbindelse med førnævnte derby for to år siden at have kastet en stol på en FCK-fan – samt for at have opildnet til vold.

Nøjagtig som det er gældende for sagens 50 andre forhold, nægter han sig skyldig. Han har for retten forklaret, at han og gruppen blot var taget til byen for at se fodbold.

Men var i sig selv en provokation, lød vurderingen onsdag fra politiassistenten, der var til stede på dagen.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Med job som spotter hos Københavns Politi følger han særligt FCK-fans og deres ageren rundt i landet.

Netop den 12. juli skulle byens hold spille på hjemmebane. Uden Brøndby-fans på tribunerne.

Derfor blev politimanden også noget overrasket, da der pludseligt var meldinger om omtrent 50 mørkklædte Brøndby-supportere på Vesterbro. Flere af dem maskerede, mens de sendte smædesange ud i det københavnske lydbillede.

»De opførte sig som sådan fint nok. Gik rundt og sang. Der var ikke som sådan ballade i det,« fortalte spotteren for retten.

Læs også Tiltalt hooliganleder deltog i planlagte slåskampe – men afviser at være voldelig

Han tog kontakt til gruppen for at høre, hvad der var på færde. Her talte han med ham, der efter alt at dømme havde styringen.

Den 29-årige nu tiltalte hooliganleder.

I første omgang virkede han ifølge politimanden »flink og rar«. Til at tale med. Derfor blev de også enige om, at gruppen kunne tage på Café Ludwigsen på Vesterbrogade klokken 14 og så se kampen der.

Startfløjtet lå fortsat flere timer ude i fremtiden, da mellem 70 og 80 FCK-supportere pludseligt kom løbende mod værtshuset, hvor fansene fra Vestegnen havde indfundet sig.

De forsøgte at angribe, men politiet stillede sig i mellem. Og så kom Brøndby-supporterne ud fra værtshusets mørke.

Snart blev der kastet ting mellem de to grupperinger. Mens FCK-supporterne havde pyroteknik med sig, kastede Brøndby-fansene ifølge politiassistenten, hvad de kunne få fat i.

Midt i det hele stod uniformeret politi og forsøgte at få ro på optøjerne.

Politividnet fortalte for retten, at han undervejs bemærkede, at den 29-årige løb frem mod politiet som den eneste. At han klappede, sagde »kom nu« og opfordrede gruppen til at gå frem.

Hooligan-lederen. Privatfoto. Vis mere Hooligan-lederen. Privatfoto.

Snart fik politiet dog lagt en dæmper på uroen. Jaget FCK-supporterne væk fra stedet.

Kort efter samledes Brøndby-supporterne. Snakkede for en stund og begyndte så at løbe. Ned mod rivalerne.

Ved hjørnet af Enghavevej og Sundevedsgade skete det så.

De to grupperingen stødte sammen igen. Og denne gang stod politiet ikke imellem dem.

Hvorfor politiet ikke med det samme brød ind, kunne politiassistenten ikke svare på, da den 29-åriges forsvarer spurgte. Han var ikke til stede, og han tog i øvrigt ikke del af planlægningen.

Til gengæld kunne han fortælle, at det efter hans vurdering var unødvendigt for den 29-årige og gruppen at løbe mod gruppen med modstanderholdets fans.

Politiet havde kontrol over situationen. De var ikke i fare, lød det.

Men det var alle parter snart. Stole, bænke og sten fløj gennem luften. Og en stol, som den tiltalte kastede, ramte en FCK-fan, mener anklagemyndigheden at kunne se på en video fra episoden.

Den betragtning er forsvareren dog ikke enig i. Hun og hendes klient mener ikke, der var nogen, der kom til skade som følge af stolekastet.

Sådan så det ud 12. juli i år. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Sådan så det ud 12. juli i år. Foto: Presse-fotos.dk

Før storkampen overhovedet var gået i gang, var adskillige fra begge fangrupper lagt i håndjern.

I første omgang blev 62 personer sigtet for at have deltaget i slagsmålet. 15 FCK-fans er desuden blevet dømt for at have overfaldet en 16-årig Brøndby-fan.

Selv blev den 29-årige hooliganleder i september 2020 varetægtsfængslet på grund af politiets mistanke om hans rolle i balladen.

Efter et par måneder var han ude igen. Dog kun for en stund.

I februar 2021 røg han atter bag tremmer. Og står det til anklagemyndigheden skal han være buret inde på ubestemt tid.

Det er nemlig anklagemyndighedens påstand, at den 29-årige bør idømmes forvaring.

Modsat går den 29-årige efter frifindelse.