I flere sager om voldtægt begået af indvandrere eller efterkommere har domstolene besluttet at tildele den dømte voldtægtsforbryder en betinget udvisning frem for en direkte udvisning, som der var hjemmel for. Flere politikere fortæller til B.T., at de ønsker at udvise alle udlændinge, der er dømt for grove sager som netop voldtægt.

»Vi ønsker, at flere skal udvises af Danmark. For vi skal ikke huse voldtægtsforbrydere, hvis vi kan undgå det,« har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg tidligere sagt til B.T.

I alt er der faldet 27 udvisningsdomme i forbindelse med voldtægtssager mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017. Af de 27 domme er 20 indvandrere eller efterkommere blevet udvist ubetinget af landet, mens de resterende syv har fået en betinget dom. Også selvom anklagemyndigheden har fundet, at der var hjemmel i loven til at nedlægge påstand om udvisning. Det viser en gennemgang, som B.T. har foretaget.

Inger Støjbergs ønske om at udvise så mange voldtægtsforbrydere som muligt vækker genklang flere steder i folketingssalen.

»Der er ingen tvivl hos os. Hammeren skal falde så hårdt som overhovedet muligt. Er der mulighed for at udvise, så skal de udvises. Og det skal de prompte. Folk, der begår den her slags kriminalitet, hører ikke til i Danmark,« siger retsordfører hos Socialdemokratiet Morten Bødskov.

Netop udvisningsdomme til kriminelle indvandrere eller efterkommere er blandt de stramninger på udlændingeområdet, som regeringen har foretaget de seneste år. På listen over de indtil videre 89 stramninger kan man i punkterne 67-70 læse yderligere om udvisningstiltag. Blandt andet står betingede domme specifikt nævnt. Og i punkt 67 står der:

'Udvisning af kriminelle udlændinge medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.’

Fakta Udlændingeloven § 25 og § 26 § 25 En udlænding kan udvises, hvis 1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed, eller 2) udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. § 26 Ved afgørelsen om udvisning efter §§ 25 a-25 c skal der tages hensyn til, om udvisningen må antages at virke særlig belastende, navnlig på grund af 1) udlændingens tilknytning til det danske samfund, 2) udlændingens alder, helbredstilstand og andre personlige forhold, 3) udlændingens tilknytning til herboende personer, 4) udvisningens konsekvenser for udlændingens herboende nære familiemedlemmer, herunder i relation til hensynet til familiens enhed, 5) udlændingens manglende eller ringe tilknytning til hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan ventes at tage ophold, og 6) risikoen for, at udlændingen uden for de i § 7, stk. 1 og 2, eller § 8, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde vil lide overlast i hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan ventes at tage ophold. Stk. 2. En udlænding skal udvises efter §§ 22-24 og § 25, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. dog § 26 b. 29)

Men de internationale forpligtelser - eller konventioner - bør ikke stå i vejen for at udvise kriminelle udlændinge. Det mener udlændinge- og integrationsordfører hos Dansk Folkeparti Martin Henriksen.

»Jeg har efterhånden set en del sager, hvor man har været tæt på udvisning, men så alligevel ikke har gjort det, og i rigtigt mange af de sager er det af hensyn til de internationale konventioner,« siger Martin Henriksen.

Han mener, at man skal lade konvention være konvention i blandt andet sager om voldtægt og så udvise alligevel.

»Den forbrydelse, du har gjort, er sådan set grov nok til, at du kan udvises, men fordi du er blevet udsat for noget kedeligt i dit hjemland, eller du måske har noget familie i Danmark, eller du måske har været i Danmark gennem en længere periode, eller det kan virke særligt belastende for dig at blive sendt tilbage til dit hjemland, måske fordi du ikke er så god til dit hjemlands sprog, så kan du ikke udvises,« siger Martin Henriksen med henvisning til den europæiske menneskerettighedskonvention.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fortæller, at regeringen grundlæggende ønsker, at flere kriminelle skal udvises, og derfor har man gennemført flere stramninger.

»Det er for at komme tættere på at kunne udvise folk.«

Men det er jo i sidste ende domstolene, som afgør, om en person skal udvises betinget eller ubetinget?

»Ja, og det er det samme, som vi står overfor, når vi hæver strafferammen for voldtægt. Hvorfor har de ikke givet højere straf? Det er, fordi det er domstolene, der afgør sagerne.«

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Fakta De fire voldtægtstyper I denne serie har vi taget udgangspunkt i fire forskellige voldtægtstyper, når vi har kodet dataene. De første tre er domstolens egne definitioner. Overfaldsvoldtægt Ved overfaldsvoldtægt forstås voldtægt af en person, som gerningsmanden ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til. Og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Kontaktvoldtægt Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes ’date rape’, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Parvoldtægt Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner. Pædofili Når en voksen voldtager et barn under 15 år.

