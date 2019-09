Det er overraskende, at Inger Støjberg (V) vandt næstformandsvalget i Venstre så stort.

Sådan lyder vurderingen fra politisk kommentator Erik Holstein, der samtidig kalder sejren for »knusende.«

»Jeg er overrasket over, at hun vinder så overbevisende. Men hendes mandat er solidt, og hun har gjort det klart, at der ikke er tale om et nyt formandsskab, og at det er Jakob Ellemann-Jensen, der lægger linjen,« siger Erik Holstein.

Inger Støjberg fik 577 stemmer mod Ellen Trane Nørbys 206 stemmer og inden afstemningen fik de to kandidater mulighed for at påvirke de fremmødte med hver deres tale.

»Jeg synes, at begge taler var gode. Inger Støjberg formår at få det folkelige frem, og hun fik sendt de rigtige budskaber. Ellen Trane fik slået på bredere facetter, men formåede ikke at ramme så rent som Støjberg i forhold til venstre,« siger Erik Holstein.

Det overbevisende resultat vidner dog om, at talerne formentlig ikke har gjort den store forskel, mener Erik Holstein.

»Når vi har en sejr af den størrelse, så havde Støjberg formentlig vundet uanset hvad. Det er ikke sådan, at talen har været afgørende,« siger Erik Holstein, inden han understreger:

»Men jeg synes ikke, at Ellen Trane Nørby faldt igennem på nogen måde.«