14 østeuropæere er sigtet for flere røverier i Europa, herunder et millionrøveri mod en urforhandler i Illum.

København. Et internationalt politisamarbejde har afsløret en gruppe mistænkte røvere fra Serbien og Montenegro, som menes at have begået en serie af røverier mod juvelerer i Europa.

Det gælder blandt andet et røveri mod urforhandleren Bucherer i Illum på Strøget i København i november sidste år.

Røverne menes at tilhøre den professionelle bande De Lyserøde Pantere.

Det oplyser Peter Goldgruber, generalsekretær i det østrigske indenrigsministerium, ifølge Ekstra Bladet.

Politimyndigheder fra Schweiz, Danmark, Ungarn, Serbien og Interpol har deltaget i efterforskningen, der har fået navnet Operation Clockwork - på dansk Operation Urværk.

Under røveriet i Illum 13. november sidste år trængte tre røvere ind i stormagasinets afdeling med ure kort før middag.

De truede personalet med en pistol, og det lykkedes dem at slippe væk med ure for seks millioner kroner.

Pistolen, formentlig en gaspistol, blev under røveriet affyret i butikken og endnu en gang under røvernes flugt gennem de nærliggende gader.

Ingen kom dog til skade.

Over for Ekstra Bladet bekræfter politikommissær ved Københavns Politi Hans Erik Raben, at dansk politi samarbejder med politiet i Østrig, Schweiz og Serbien.

- Vi har haft folk i Østrig et par gange, og det er korrekt, at nogle af de personer, som sidder fængslet dernede, er mistænkt for røveriet i Illum, siger han.

Politiet i Østrig mener, at der er tale om i alt 14 gerningsmænd, hvoraf 7 er fængslet, mens 1 allerede er dømt.

Der er tale om serbiske og montenegrinske statsborgere.

Ifølge Ekstra Bladet er det endnu ikke afgjort, hvordan de mistænkte røvere fra Illum skal retsforfølges, men formentlig vil alle sagerne blive samlet i Østrig.

/ritzau/