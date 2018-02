»Retfærdigheden er sket fyldest. Jeg tænker mest på de politifolk, der har været involveret. Nu kan de få fred, for det var nok værst for dem,« fortæller 73-årige Poul Erik Uhlig om politimorderens Palle Sørensens død.

Palle Sørensen sov ind den 1. februar. Han blev 90 år.

»Vi kan bekræfte, at han er død,« fortæller vicepolitiinspektør Riad Tolba fra Københavns Politi til BT.

Poul Erik Uhlig var den første person, der fandt to dræbte politibetjente en sen septembernat i 1965. Han var i lære i en guldsmed og i starten af sine tyvere.

Efterfølgende blev han et af politiets vigtigste vidner i sagen moid Palle Sørensen.

Den dengang 38-årige vaneforbryder Palle Sørensen dræbte den 18. september 1965 fire unge betjente under et mislykket indbrudsforsøg. Han blev den 18. marts 1966 idømt livstid, hvor han afsonede 32 år, syv måneder og 15 dag indtil han i 1998 blev benådet af daværende justitsminister Frank Jensen.

»Han døde i mine arme«

Den grufulde nat husker Poul Erik Uhlig tydeligt.

»Jeg var lige ved at køre en af de døde betjente over. Jeg kom kørende på min scooter på den vej, hvor de blev skudt. Den ene af betjentene lå i min banehalvdel. Han døde i mine arme. Da han var død, kiggede jeg mig omkring og så blinkende lys fra en bil, som viste sig at være en politibil. Ud af siden på bilen lå den anden betjent, som stadig havde det ene ben inde i bilen. Blodet løb langs rendestenen, husker jeg. Det var grusomt. Det var først der, at det gik op for mig, at det var politibetjente. Jeg fik hurtigt fat i politiradioen i bilen og råbte: »Mord!«. Kort efter vrimlede det med politibetjente. Jeg så ikke Palle Sørensen med det samme, for jeg lagde ikke mærke til, at det var ham,« fortæller Poul Erik Uhlig om episoden, der stadig står tydeligt i hans hukommelse.

Politiet igangsatte en omfattende razzia, som førte til, at Palle Sørensen tre dage efter meldte sig selv og tilstod drabene i et grundlovsforhør.

Selvom Poul Erik Uhlig mener, at Palle Sørensens dødsfald kan give de involverede politifolk fred, så mener han også, at Palle Sørensen sad i fængsel i for mange år.

»Jeg synes, at han har siddet uretfærdigt lang tid i fængsel sammenlignet med andre, der har slået fire personer ihjel, men det var nok fordi, at det var det første politimord efter krigen,« siger han.