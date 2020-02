Med en brødkniv løftet i hånden gik en rasende og beruset mand tirsdag aften beslutsomt frem mod en politimand på Vesterbro i København.

Selv om den civilklædte politimand og hans kollega råbte højt, at det var politiet, fortsatte den 37-årige mand frem mod dem.

Først på et par meters afstand fik knivmanden tilsyneladende øje på, at civilbetjenten havde trukket sin tjenestepistol.

Det fik ham til at smide brødkniven fra sig, og straks efter kunne politifolkene kl. 20.55 anholde manden i Colbjørnsensgade.

Her havde gerningsmanden også umiddelbart inden ifølge vidneforklaringer stukket ud efter en kvindelig ansat på hotellet Axel Guldsmeden, da han ikke kunne få anvist et værelse.

Den ansatte løb ud i hotellets køkken og låste sig inde på et toilet.

Da knivmanden onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, blev han sigtet for forsøg på grov vold samt trusler mod tjenestemand i funktion.

Han nægtede sig skyldig, men kunne på grund af spiritus og stoffer ikke huske så meget om episoderne. Han forklarede selv, at han var påvirket af blandt andet kokain og piller.

Politifolkene havde ved et tilfælde fået øje på knivmanden på gaden, da de kom kørende i civil ad Colbjørnsensgade.

I grundlovsforhøret besluttede dommeren at varetægtsfængsle den 37-årig mand i foreløbig 13 dage.

Så sent som for to måneder siden blev han i Østre Landsret idømt en straf på tre måneders fængsel for grov vold.

Og i april 2014 blev han anholdt og varetægtsfængslet, da han sammen med en anden mand blev anholdt på fersk gerning, mens de midt om natten forsøgte at bryde ind i HK-bygningen på Weidekampsvej på Amager.

Desuden blev han også i april 2016 anholdt og fremstillet i grundlovsforhør i København for tre voldsforhold begået i beruselse. Blandt andet blev en ansat på Mændenes Hjem i Lille Istedgade på Vesterbro nikket en skalle i ansigtet.

Ved den lejlighed besluttede dommeren dog, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at få manden varetægtsfængslet.