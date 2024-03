En ung politimand kom til at begå en alvorlig brøler, da han skulle øve sig i at håndtere sin tjenestepistol.

Ved en såkaldt tørtræning – hvor der efter planen ikke skal bruges ammunition, men kun øves forskellig skydeteknik – havde politibetjenten overset, at der befandt sig en patron i pistolens kammer.

Det blev fatalt, da han øvede sig i at trække pistolen og afprøve sigtebilledet ved at holde tjenestevåbnet frem foran sig.

Her kom han utilsigtet til at affyre et skud, da han påvirkede aftrækkeren på den skarpladte pistol.

Skuddet ramte et eletronikskab og beskadigede dele af elektronikken i skabet, som befandt sig i et indendørs lokale på Sorø Nærpolitistation, hvor episoden fandt sted 28. december 2021 om formiddagen.

Det fremgår af et anklageskrift mod den i dag 28-årige politimand, som B.T. har fået aktindsigt i.

Nu vil Statsadvokaten i København kræve ham idømt en bøde på 2.500 kroner for at have overtrådt straffelovens paragraf 157 ved at »have udvist grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens udførelse og i overholdelse af de pligter som tjenesten medfører«.

Der var ikke andre personer til stede i lokalet på nærpolitistationen, da politimanden kom til at skyde med skarpt.

Ifølge tiltalen undlod han bagefter at orientere sin leder om sit fejltrin. Det er med som en del af anklageskriftet, fordi man ifølge politiets interne retningslinjer skal orientere sin leder, hvis man har begået en ikke uvæsentlig fejl.

Samlet set vurderer anklagemyndigheden, at politimandens forseelse er så grov, at det bør udløse en bøde i retten.

Ifølge politimandens forsvarer – advokat Stine Gry Johannessen – vil han dog nægte sig skyldig, når sagen i næste uge kommer for byretten i Næstved.

»Der er ingen tvivl om, at han er kommet til at affyre et skud, men spørgsmålet er, om fejlen er grov nok til, at det skal behandles af retten. Vi synes, at det er mere passende at give ham en disciplinær sanktion i politiets interne system, så man ikke havde behøvet at bruge rettens tid på det,« siger forsvareren.