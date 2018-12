Ifølge anklagemyndigheden overtrådte en nordjysk betjent straffeloven, da han skød mod formodede indbrudstyve.

En 33-årig politimand gik alt for langt, da han en nat i december 2016 jagtede tre personer, som var mistænkt for et indbrud i Nordjylland.

Det mener Statsadvokaten i Viborg, der ifølge Ekstra Bladet har rejst tiltale mod betjenten.

Manden er således blevet tiltalt for i tjenesten at have affyret seks skud mod en VW Touran under politijagten, der fandt sted 26. december 2016 på Roldvej ved Aars.

I bilen sad to personer, mens en tredje befandt sig umiddelbart uden for varebilens højre side eller i varerummet.

Denne mand blev ifølge anklageskriftet ramt af "mindst et skud i venstre flanke og muligt op til tre skud eller følger heraf".

Han slap dog med livet i behold.

Ekstra Bladet skriver, at betjenten er tiltalt for at have voldt nærliggende fare for de tre personers liv og førlighed.

Straffesagen kører over tre dage fra 11.-13. december i Retten i Aalborg, hvor specialanklager Christina Schou møder for Statsadvokaten i Viborg.

Om optakten til skudepisoden fortæller hun, at politimanden og hans kolleger mistænkte de tre mænd for et indbrud i en dagligvarebutik, hvor de havde stjålet et pengeskab og kørt afsted i to biler.

- Der er en af dem, der kører alene i en bil, som vil over i den anden bil. Det er under den episode, at politiet affyrer skud, siger specialanklageren til Ekstra Bladet.

Der er indkaldt i alt seks vidner i sagen: De tre personer, som politiet jagtede, samt tre politifolk.

Ifølge den tiltaltes forsvarer erkender politimanden, at han skød. Ikke desto mindre nægter han sig skyldig i at have overtrådt straffeloven.

- Der er ikke noget med, at han bestrider, at han har afgivet de skud. Det er en skønsmæssig vurdering af, hvorvidt de skud har været berettiget i henhold til politiloven eller ej, siger advokat Torben Koch til Ekstra Bladet.

/ritzau/