To politimænd kom ud til gerningsstedet, hvor en kvinde blev fundet livløs. Hendes søn er anklaget for drabet.

En sommeraften i juli sidste år bliver to politibetjente kaldt ud til en lejlighed beliggende på Midtsjælland.

På stedet møder de ambulancereddere på en svalegang i et lejlighedskompleks.

De er i gang med at udøve førstehjælp på en livløs kvinde, der er blevet stukket med en kniv flere steder på kroppen.

En af betjentene snakker med en dengang 15-årig dreng, som siden bliver tiltalt for drabet på kvinden, der er hans mor.

- Han spørger mig, hvad der sker. Jeg siger, at de prøver at redde hans mors liv.

- Han er rimeligt ligeglad, fortæller politibetjenten, da han fredag vidner i sagen ved Retten i Roskilde.

Den anden politibetjent, som også var på gerningsstedet, fortæller, at han fandt spredte blodpletter på gulvene, i stuen og i køkkenet.

Derudover så han også blod på drengens ben og arme.

- Han siger, at han har stukket hende, og at det er hans mor.

- Han var meget rolig, siger politimanden om drengen.

Den nu 16-årige dreng har fredag for første gang siden grundlovsforhøret at udtalt sig kort om sagen.

- Jeg savner hende rigtig meget, sagde han.

Drengen er anklaget for at have stukket sin mor i maven, halsen og på ryggen i deres fælles hjem.

Han har erkendt sig skyldig.

Dommen forventes at blive afsagt i løbet fredag.

/ritzau/