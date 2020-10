Østre Landsret skærper straffen til 52-årig politimand. Han brugte håndjern, tog kvælertag og slog offer.

En ansat i politiet er blevet dømt for at have voldtaget en kvinde i et sommerhus på Sydsjælland sidste efterår.

Østre Landsret har idømt politimanden fængsel i tre år. Desuden skal han betale offeret 100.000 kroner i erstatning for den tort, hun blev udsat for.

Under forbrydelsen tildelte han kvinden lussinger, ligesom han tog kvælertag på hende. Hun blev også ilagt håndjern.

Under sagen har den 52-årige mand nægtet sig skyldig. Men i juni blev han af byretten i Nykøbing Falster dømt blandt andet på baggrund af kvindens forklaring.

Den blev betegnet som detaljeret og sammenhængende, og desuden bar den i høj grad præg af at være en beretning om et selvoplevet overgreb.

Desuden blev det tillagt vægt, at hun havde forklaret om overgrebet til sine forældre, og det spillede også en rolle, at lægelige oplysninger om en skade på halsen understøttede hendes version af, hvad der foregik i sommerhuset.

Byretten afgjorde sagen med fængsel i to år og seks måneder, men landsretten har altså tirsdag besluttet at skærpe straffen med et halvt år.

