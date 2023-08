»Jeg tror vitterligt, at han troede, at vi ville slå ham ihjel.«

En politibetjent fortalte onsdag middag som vidne i byretten i Hillerød, hvordan han for et år siden var med til at anholde en 32-årig mand.

Onsdag eftermiddag besluttede domsmandsretten, at gerningsmanden på grund af sindssyge skal anbringes på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Forud for anholdelsen for et år siden havde gerningsmanden slået en tilfældig, 60-årig kvinde ihjel i Nordsjælland, men det vidste politifolkene ikke, da de stoppede ham få timer senere på Islands Brygge i København.

De troede, at han »bare« havde sat ild til sine forældres sommerhus i Ølsted.

»Da vi rettede henvendelse til ham og sagde, at vi var fra politiet, så sagde han straks: »Det er mig, der har slået hende ihjel«. Han sagde, at vi skulle kigge i hans lomme – der lå hendes sygesikringskort,« forklarede politimanden i vidneskranken i Hillerød.

»Han virkede ikke til at have samme virkelighedsopfattelse som os, og pludselig blev han voldsom. Han begyndte at råbe og skrige en masse ting. Hele omdrejningspunktet var, at han var blevet misbrugt, og han troede, at vi var en del af en pædofiliring. Det virkede, som om han kæmpede for sit liv,« tilføjede politimanden.

Kun 22 minutter efter anholdelsen i København nåede betjente fra Nordsjællands Politi frem til den 60-årige kvindes landejendom nær Frederikssund. Her fandt de hende liggende dræbt på ryggen på sit køkkengulv.

Hun var påført talrige alvorlige kvæstelser, og havde blandt andet en kniv siddende i brystkassen og en køkkenskuffe liggende over hovedet.

Psykiatriske undersøgelser af den 32-årige mand har fastslået, at han var sindssyg på gerningstidspunktet og stadig er det.

Derfor var både anklager, forsvarer og domsmandsretten enige om, at han ikke skulle straffes på traditionel vis, men i stedet dømmes til anbringelse og behandling på en psykiatrisk afdeling.

I retten havde han blandt andet forklaret sine psykiske problemer med, at han havde haft et misbrug af hash siden 18 års-alderen, ligesom han havde taget mange svampe, mens han boede på Færøerne.

»Det får en til at tænke anderledes. Man kommer i en anden verden,« lød det i retten fra den tiltalte.

Og i mentalundersøgelsen af gerningsmanden nåede retspsykiaterne da også frem til, at han ved undersøgelsen optrådte tankeforstyrret med en oplevelse af tankeoverføring fra guddommelige magter.

Han havde ifølge eksperterne vrangforestillinger om verdens undergang og religiøse forestillinger, ligesom han beskrev sig selv som »besat«.