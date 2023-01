Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han søgte på personnumre, privatadresser og nummerplader i politiets registre.

I løbet af et år overvågede han sågar en anden person ved at placere en GPS-tracker på en bil.

Det er en alvorlig tiltale, som en erfaren og nu tidligere højtplaceret leder i politiet er tiltalt for i Retten i Nykøbing Falster tirsdag.

Det skriver TV 2 Øst, som har set anklageskriftet mod politimanden.

Bliver han kendt skyldig, risikerer han en fængselsstraf.

Ifølge tiltalen har den anklagede politimand uberettiget overvåget fire personer ved at slå dem op i politiets registre og søge på dem i Centralregistreret for motorkøretøjer, politiets sagsstyringssystem og politiets søgesystem.

Loven siger, at politifolk udelukkende må indhente den type oplysninger, hvis det har relevans for deres arbejdsopgaver.

Overvågningen har ifølge anklageskriftet stået på mellem 2019 og 2021.

Dertil kommer, at politimanden angiveligt gennem mere end et år i hele 823 tilfælde har overvåget en af de fire ved at placere en GPS-tracker på den pågældende og sin egen bil.

Det er – igen ifølge anklageskriftet – særligt denne person, som politimanden har været interesseret i.

Udover GPS'en har han skaffet sig adgang til personens opkaldslister hos et teleselskab samt uberettiget skaffet sig adgang til den pågældendes iPad, Facebook- og iCloud-konto.

Retssagen begynder tirsdag i Nykøbing Falster.