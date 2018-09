En politimand er blevet en irettesættelse fra Rigspolitiet rigere, efter at han ved en fejl kom til at fyre 55 kg hash og 12,5 gram kokain af.

Det fremgår af oversigten over politiets disciplinærsager fra 2017, som netop er blevet offentliggjort.

Politimanden var såkaldt kosteransvarlig i en dansk politikreds - altså den, der holder styr på de mange effekter som eksempelvis tyvekoster og narkopartier, som politiet beslaglægger i forskellige sager.

Uheldigvis kom han ved en fejl til at sende nogle flyttekasser med indhold til destruktion, men han havde ikke forinden sikret sig, om indholdet stadig var vigtigt for politiet.

Det var de 55 kg hash og den lille portion kokain, fordi straffesagen mod ejermanden endnu ikke var endeligt afgjort. At narkoen fejlagtigt var blevet sendt til forbrænding for tidligt, fik dog ifølge Rigspolitiet ikke konsekvenser for den pågældende straffesag.

Alligevel blev polititjenestemanden indberettet for at have begået en tjenesteforseelse, og mens disciplinærsagen blev behandlet, var han overført til andet arbejde i politikredsen. Sagen endte med, at han blev meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.

Helt så billigt slap en anden indberettet politimand ikke sidste år. Han udviste ifølge sine kolleger og arbejdsgiver en upassende opførsel over for flere kvindelige kolleger ved på daglig basis at kysse dem på kinden og/eller i nakken, ligesom han duftede til og krammede kvinderne, når han hilste på dem på gangen.

Den kælne politimand havde to gange tidligere været indkaldt til tjenstlige samtaler med sine chefer om sin lidt for fysiske omgangsform med de kvindelige kolleger.

Her var han blevet indskærpet, at han skulle opføre sig ordentligt. Men efter indberetningen sidste år er han yderligere blevet tilkendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet.

Skal jeg også begynde at hulke, så vi kan forstå hinanden? Politimand til rystet kvinde i alarmopkald

For en tredje politimand blev bøden på 1200 kr. på grund af hans sprogbrug og adfærd, da han besvarede et alarmopkald fra en rystet kvinde, der ville anmelde en episode, som hun havde oplevet i trafikken.

Politimanden spurgte blandt andet kvinden om hendes alder, hvorefter han sagde: »Så forstår jeg simpelthen ikke, at du græder som et barn« og »Du bliver ved med at hulke. Skal jeg også begynde at hulke, så vi kan forstå hinanden? Nu begynder jeg at blive irriteret over det. Lad nu være med at tude, for fanden.« samt »Hold nu kæft... Jamen, altså, det er da utroligt...«.

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd under samtalen 'meget kritisabel', og arbejdsgiveren i Rigspolitiet tildelte ham altså en disciplinær bøde på 1200 kr.

Rigspolitiet lagde blandt andet vægt på, at den samme politimand kort forinden var blevet meddelt en disciplinær sanktion i en lignende sag.

Oversigten over politiets disciplinærsager er som altid klinisk renset for geografiske oplysninger, så det er ikke muligt nærmere at stedfæste, hvor de omtalte episoder har fundet sted.

I alt omfatter 2017-oversigten 97 disciplinærsager. Det er 19 flere end for året før.