Fem politifolk er kommet til skade og syv personer er anholdt efter uroligheder ved Brøndby Stadion søndag.

En politimand er indlagt efter at være blevet ramt af sten under uroligheder nær Brøndby Stadion søndag eftermiddag. Fire andre politifolk er kommet til skade, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Urolighederne opstod i forbindelse med en fodboldkamp mellem rivalerne fra Brøndby og FC København. Efter kampen forsøgte en gruppe at omringe en anden gruppe, som var på vej væk fra stadion.

Politiet lagde sig imellem, og efterfølgende opstod der uroligheder flere steder. Ifølge Vestegnens Politi har cirka 70 politifolk anmeldt at være blevet ramt af sten eller på anden måde har været udsat for vold.

En af episoderne udspillede sig ved Bodega Hovsa på Seminarievej. Stedet er kendt som tilholdssted for Brøndby-tilhængere.

Her blev politiet angrebet med tåregas, sten og andet kasteskyts. Flere politifolk blev ramt, og politiet valgte at lukke bodegaen, da flere af gerningsmændene angiveligt var søgt derind.

Det var her, at en politimand blev ramt på benene og underkroppen, så lægerne på skadestuen valgte at indlægge ham til yderligere undersøgelse på Herlev Hospital.

En anden episode udspillede sig på Brøndbyøster Station. Politiet betegner selv den episode som "mindre uro".

Her var en større gruppe fans samlet for at tage et særtog til København. Der opstod slagsmål, og politiet trak kniplerne for at få ro på gemytterne igen.

Hos politiet oplyser kommunikationsmedarbejder Claus Buhr til Ritzau, at der også blev uddelt slag med kniplerne.

Politiet har anholdt syv personer i forbindelse med urolighederne. Der kan komme flere anholdelser i den kommende tid, varsler Claus Buhr.

Det afhænger dog af, om politiet for eksempel via videoovervågning kan udpege og identificere flere gerningsmænd.

Fodboldkampen blev afviklet, mens det stadig var lyst. Det er stort set altid et krav fra politiets side, når Brøndby og FC København tørner sammen.

- Urolighederne i dag og det, at vores folk blev udsat for både stenkast og tåregas, understreger, hvorfor disse højrisikokampe skal spilles i dagslys. Af hensyn til både vores folk og ikke mindst almindelige fredelige fodboldfans, siger vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen i en pressemeddelelse.

Han har været leder af søndagens politioperation i forbindelse med fodboldkampen, oplyser Claus Buhr.

Kim Erik Hansen står dog ikke til rådighed til et interview, og Vestegnens Politi henviser til den udsendte pressemeddelelse.

Ud over de tilskadekomne politifolk er Københavns Vestegns Politi ikke bekendt med andre tilskadekomne.

