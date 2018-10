En politimand idømmes en straf på et år og tre måneders fængsel for at have blufærdighedskrænket 25 piger i perioden fra 2012 til 2016.

Det har Københavns Byret tirsdag afgjort.

Tre måneder af straffen er ubetinget, mens det resterende år er betinget, såfremt betjenten begynder på ambulant psykiatrisk og sexologisk behandling.

Han må desuden ikke beskæftige sig med børn og unge i fem år.

Ifølge forsvarer Jens Christensen tager hans klient sig betænkningstid, i forhold til om han vil anke dommen.