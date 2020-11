Med en opsigtsvækkende og usædvanlig dom er en 56-årig politimand blevet pure frikendt for at have misbrugt sin stilling.

Alligevel frygter han, at hans eksempel kan bruges til at lukke munden på andre offentligt ansatte.

Ordlyden i frifindelsen udtrykker i sjælden grad kritik af såvel politiet som Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Blandt andet kritiserer dommen Midt- og Vestsjællands Politi for at have baseret sin anmeldelse på et 'urigtigt faktum' og for at have pålagt politimanden en tjenestebefaling, der forekommer 'meget usædvanlig og vidtgående og som udgangspunkt uforståelig'.

»Det har fra første færd været en absurd sag, hvor politiets ledelse har forsøgt at få ram på mig. Det har været et uskønt forløb, hvor min fornemmelse helt klart er, at nogen har set sig sure på mig, fordi jeg tidligere har været åbenmundet og brugt min ytringsfrihed,« siger den frifundne betjent – Thomas Vesth – til B.T.

Han nåede at være 31 år i politiet, inden han i forbindelse med frifindelsen nu er blevet sendt på pension med en såkaldt diskretionær afskedigelse – altså skønsmæssigt begrundet af arbejdsgiveren.

I tiden op til straffesagen har han følt sig jagtet af sine chefer i Midt- og Vestsjællands Politi, fordi han har brugt sin ytringsfrihed.

Det er sket, efter at han som privatperson med efterforskningserfaring har medvirket i flere tv-udsendelser samt i avisartikler om mordbranden på færgen 'Scandinavian Star' i 1990.

Det var en domsmandsret her ved Retten i Roskilde, som pure frikendte den 56-årige politimand Peter Vesth for stillingsmisbrug. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det udløste efterfølgende en tjenstlig samtale med den lokale politiledelse, men i februar i år forsikrede justitsminster Nick Hækkerup (S), at politimanden ikke havde gjort noget forkert og derfor ikke skulle frygte 'nogen former for sanktioner eller ansættelsesretlige konsekvenser'.

Som tidligere omtalt i B.T. blev Thomas Vesth for nylig tiltalt for stillingsmisbrug. Ifølge tiltalen havde han i løbet af et halvt år uden tjenstlig anledning lavet 133 opslag i politiets registersystemer på den samme mand – en kriminel med årelange domme på sin samvittighed.

Derved overtrådte han ifølge anklageskriftet en tjenstlig befaling fra en overordnet om ikke at måtte beskæftige sig mere med den pågældende kriminelle eller sager, som havde forbindelse til ham.

Retten i Roskilde besluttede dog 28. oktober at frikende Thomas Vesth fuldstændigt for anklagen om stillingsmisbrug. Og det endda i usædvanlig klar tekst.

I dommen udtrykkes der stærk skepsis over grundlaget for tiltalen og en slet skjult kritik af den måde, som anklagemyndigheden har ført sagen på.

Retten fandt det ikke bevist, at Thomas Vesth havde misbrugt sin stilling eller krænket nogens ret på en strafbar måde. Man fandt det heller ikke bevist, at han havde foretaget opslag uden tjenstlig anledning eller undladt at efterkomme en lovlig tjenestebefaling.

»Den klokkeklare frifindelse har været en kæmpe lettelse for mig, for det har været et langt og voldsomt forløb,« siger Thomas Vesth.

Han føler, at han har været i 'strid modvind' i politiet, siden han udtalte sig om 'Scandinavian Star'.

»Sagen skulle aldrig have været rejst,« siger den frifundne politimands forsvarer, advokat Jakob Buch-Jepsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Bagefter fik jeg en fornemmelse af, at nogen i systemet ikke kunne lide mig, men det er jo svært at bevise. Jeg blev indkaldt til tjenstlig samtale og fornemmede, at det handlede mere om noget personligt end noget juridisk.«

Den nu afskedigede 56-årige politiassistent frygter, at hans sag kan afskrække andre politifolk fra at udtrykke sig i medierne.

»Mit klare råd til politifolk må desværre være, at de skal holde deres mund. Ellers bliver de fyret. Så enkelt er det. Hvis man gerne vil være ansat i politiet, så skal man holde kæft og rette ind,« siger Thomas Vesth.

Hans forsvarer har fra starten været forbløffet over, at sagen overhovedet kom for retten.

»Tiltalen skulle aldrig have været rejst, og dommen indeholder skarp, skarp kritik imod dele af ledelsen i Midt- og Vestsjællands Politi, mod Den Uafhængige Politimyndighed og mod Statsadvokaten i København. Der har simpelt hen ikke været skyggen af bevis for, at de 133 opslag ikke skulle være tjenstligt begrundede,« siger advokat Jakob Buch-Jepsen.

Frifindelsen er ikke blevet anket af anklagemyndigheden.

Midt- og Vestsjællands Politi har ikke ønsket at kommentere dommens præmisser eller Thomas Vesths udtalelser.

Via sit forkontor meddeler fungerende politidirektør Lene Sørensen, at politikredsen ikke har nogen kommentarer, da sagen har været behandlet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Statsadvokaten i København.