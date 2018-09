Ikke alle fra ordensmagten overholdt reglerne i 2017, hvor der var 97 disciplinærsager mod ansatte i politiet.

København. Man kan glemme en ting eller to i farten, men en bestemt betjent må have fået noget røde ører, efter at han en dag sidste år glemte sin taske i cykelkurven.

I tasken lå nemlig en bunke rapporter med personfølsomme oplysninger, som skal opbevares fortroligt. Dem havde han taget med sig for at færdigbehandle dem på sit nye tjenestested.

Det var først, da betjenten dagen efter kom tilbage til sin cykel, som stod parkeret foran en kiosk, at han kom i tanke om forglemmelsen.

Men tasken var væk.

Til betjentens held var den blevet indleveret på en af politiets lokalstationer, og han slap med en advarsel fra Rigspolitiet for sin fejl.

Sagen er blot én af de 97 disciplinærsager mod ansatte i politiet, som indgår i den årlige opgørelse fra Rigspolitiet.

2017 bød blandt andet på fem sager om plagierede opgaver på Politiskolen, seks hvor betjente skulle have udøvet vold og ti sager om stillingsmisbrug.

Blandt dem, der blev anklaget for at misbruge sin stilling ved politiet, var en mand, der drønede afsted med 130 kilometer i timen på en strækning, hvor den tilladte hastighed var 80.

Da politimænd fik stoppet den fartglade bilist, hev han sit politiskilt frem.

- Ja, det gik vist lidt stærkt, sagde manden, hvorefter han forsøgte at overtale sine kolleger til at droppe sagen.

Men så let gik det ikke.

I stedet afslørede en blodprøve, at betjenten havde en promille på 0,87, og Rigspolitiet valgte at suspendere ham for at have kørt påvirket og alt for hurtigt.

Desuden blev han tiltalt for stillingsmisbrug, hvilket han blev frifundet for i både by- og landsret.

En ubetinget frakendelse af førerretten skulle sikre, at betjenten i et år holdt sig væk fra vejene.

Efter at Rigspolitiet kontaktede justitsministeriet med henblik på at få den pågældende betjent fyret, valgte han selv at tage sin afsked fra politiet.

De 97 disciplinærsager er 19 flere end året før.

