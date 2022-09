Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mens han arbejdede for Københavns Politi, havde en tidligere betjent en sidegesjæft – på den forkerte side af loven.

Ved siden af politiarbejdet drev han nemlig et bordel.

Det er i hvert fald, hvad han efter alt at dømme planlægger at tilstå, når han indtager anklagebænken i Københavns Byret til sommer.

Det er anden gang inden for halvandet år, at den tidligere betjent skal i retten for at have forbrudt sig mod den lov, han ellers havde svoret at opretholde.

I december 2021 blev den 36-årige mand ved Københavns Byret sammen med en kollega dømt for at have blufærdighedskrænket en død mand, mens de var i tjeneste i Københavns Politi.

Mens kollegaen ankede sagen til landsretten – og blev frifundet – har den 36-årige stadig den lidet flatterende plet på sin straffeattest.

Og pletten får efter alt at dømme selskab, når rufferisagen skal for retten 19. juni næste år.

Det er planen, at både den tidligere politimand og hans 35-årige makker her vil tilstå. Derfor er der heller ikke lavet et anklageskrift i sagen, men i stedet har man sendt en såkaldt retsmødebegæring med en sigtelse videre til Retten i København.

Den har B.T. fået aktindsigt i, og heri lyder det, at de to mænd i en lejlighed på Amager skulle have drevet et bordel med tre rumænske kvinder.

De to sigtede forestod ifølge sigtelsen udlejningen af lejligheden for omtrent 34.000 kroner om måneden og sørgede samtidig for at annoncere for kvinderne på sider som Escortguide.dk.

Forretningen, der indbragte de to mænd en fortjeneste på cirka 100.000 kroner, stod på fra 1. juli 2020 til 13. januar 2021 – altså mens den 36-årige arbejdede i politiet.

Bijobbet fik ham 14. januar 2021 varetægtsfængslet, og han blev siden suspenderet fra sit job i Københavns Politi.

Det var netop den 36-åriges opførsel som politimand, der sendte ham på anklagebænken i december sidste år. Tiltalt for blandt andet at have krænket en afdød mands blufærdighed.

Med appen Snapchat havde den 36-årige i februar 2020 filmet manden, der var blev fundet død og blodig efter en overdosis i sit hjem, mens betjentens kollega havde poseret med et såkaldt 'happy face' og fremstrakte arme ved siden af.

Den afdødes nøgne krop og kønsdele blev ligeledes filmet, og på optagelserne kunne man høre den 36-årige sige noget i stil med »Shiit, wops siger den så«, hvilket ifølge sagens anklager var en hån af den afdøde.

Selv afviste den 36-årige at have overtrådt loven. Han mente, at han blot havde benyttet sig af humor for at håndtere det hårde arbejde i politiet, forklarede han under retssagen, som B.T. dækkede.

Men den forklaring købte retten altså ikke.

Tre måneders ubetinget fængsel og en bøde på 1.500 kroner lød straffen til den 36-årige, der ligeledes blev kendt skyldig i seks andre forhold.

Herunder forhold om stillingsmisbrug. Og netop de forhold er interessante, hvis man tager et nærmere kig på rufferisagen.

Under retssagen i december 2021 erkendte den tidligere politibetjent nemlig at have foretaget nogle ureglementerede søgninger i politiets systemer.

Og han erkendte, at han i forbindelse med disse søgninger sendte oplysninger om andre videre til en person uden for politiet.

Selvsamme person, som han drev bordel med.

Foruden bordeldrift er den 36-årige nu sigtet for at have været i besiddelse af en række dopingmidler. Nærmere betegnet steroider til eget brug.

Også dette forhold tilstår han, når sagen kommer for retten til næste sommer, hvis alt altså går efter planen.

B.T. har været i kontakt med de to sigtedes forsvarere, men de ønsker ikke at kommentere sagen for nuværende.