En tidligere dørmand på en kendt natklub i København gav torsdag eftermiddag sin tidligere chef en solid juridisk mavepuster.

Som vidne i Københavns Byret fortalte dørmanden, at han havde set sin chef give en politimand et knytnæveslag i ansigtet.

Dørmandens chef, der fungerede som en slags mellemleder på natklubben, er i byretten tiltalt for overfaldet. Han nægter sig skyldig.

Men fra vidneskranken fortalte dørmanden, at han natten til 20. januar i år fra ganske tæt hold så sin daværende chef slå politimanden i ansigtet med et knytnæveslag.

»Pludselig slog han ham i hovedet og sagde så: 'Den sad godt, hva'?'« forklarede dørmanden.

Slaget faldt i en baggård til diskoteket, hvor der ikke er videoovervågning. Lige inden havde dørmanden og en kollega skilt politimanden og den nu tiltalte fra hinanden, mens de holdt fast i hinandens tøj.

Ifølge tiltalen blev politimanden, der ikke var i tjeneste, overfaldet med både spark og slag i hovedet, ligesom han også fik taget kvælertag.

Betjenten mistede bevidstheden to gange og måtte have livreddende førstehjælp, inden han bagefter blev kørt på hospitalet med blandt andet en brækket næse.

Ifølge dørmanden havde der også tidligere været episoder, hvor den nu tiltalte ikke havde 'været ordentlig' mod gæster på natklubben.

Den pågældende aften havde dørmandens chef angiveligt haft solide ringe på sine fingre forud for overfaldet, men havde taget dem af, da tilkaldte politifolk efter overfaldet kontrollerede de ansattes knoer.

Undervejs i retssagen har den tiltaltes advokat, Nima Nabipour, advokeret for, at natklubbens dørmænd har 'rottet' sig sammen mod hans klient i et forsøg på at få ham dømt for overfaldet.

Blandt andet fremlagde han ved torsdagens retsmøde dele af en Messenger-samtale, som dørmændene og en vagtchef skrev med hinanden om eftermiddagen forud for den skæbnesvange nat.

Her nærmest pralede vagtchefen tilsyneladende med, at han ville 'gennemsmadre' en navngiven gæst, hvis han dukkede op i natklubben. Og to af dørmændene bakkede det op.

Som vidner nedtonede de dog alvoren i ordlyden, som de hævdede blot var udtryk for en slags galgenhumor.

Den tiltalte har i et tidligere retsmøde forklaret, at han og dørmændene i tiden op til gerningstidspunktet havde haft en række kontroverser, og at han i øvrigt havde oplevet flere af stedets dørmænd være både voldelige og aggressive.

Undervejs i sagen har den unge mand nægtet sig skyldig i overfaldet på politimanden.

Han har forklaret, at de to rigtig nok var i fysisk kontakt, fordi politimanden havde generet nogle andre gæster. Den tiltalte ville føre betjenten, der var yderst beruset, hen et roligt sted på natklubben, så de kunne tale sammen.

Det ville betjenten imidlertid ikke, og ifølge tiltalte endte de to i tumult og faldt ud i baggården, hvor to af klubbens dørmænd kom til.

I torsdagens retsmøde kom det i øvrigt frem, at i hvert fald den ene af dørmændene arbejdede på natklubben, selv om han ikke havde den nødvendige autorisation som dørmand.