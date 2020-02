Terrorangreb på politikere, asylansøgere og muslimer.

Det er i alt tolv højreorienterede mænd anholdt for at være i gang med at planlægge i Tyskland.

Anholdelserne er sket efter razziaer i delstaterne Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Sachsen-Anhalt.

Altså har politiet haft aktioner i store dele af landet syd for grænsen.

Samtidig er det kommet frem, at en af de anholdte er ansat hos politiet. Hvad vedkommendes præcise rolle er hos tysk politi, er dog ikke meldt ud.

Ville skabe »borgerkrigslignende tilstande«

Alle anholdte skal være del af en højreorienteret gruppe, der således har været i gang med planlægning af terrorangreb, lød det fredag fra den tyske statstadvokat.

Det menes, at gruppen har ønsket 'at ryste Tyskland og sætte myndighederne ud af spil'.

»Dette skulle opnås gennem angreb på politikere, asylansøgere og muslimer, der skulle føre til borgerkrigslignende tilstande« skriver statsadvokaten i en pressemeddelelse.

De tolv anholdte er tyske statsborgere og skal ud over nogen fysiske møder også have kommunikeret ved hjælp af messenger-apps, skriver tysk medier.

Ifølge Spiegel opdagede politiet adskillige våben under deres anholdelser.

Og netop et af de konfiskerede våben, forbinder nu organisationen med et allerede gennemført terrorangreb.

I oktober sidste år skete der et angreb uden for en synagoge i byen Halle, der ligger i den østlige del af Tyskland lige nord for Leipzig.

In this screenshot taken from a video by ATV-Studio Halle, a man shoots in the streets of Halle an der Saale, eastern Germany, on October 9, 2019. - At least two people were shot dead on a street in Halle, police said, with witnesses saying that a synagogue was among the gunmen's targets as Jews marked the holy day of Yom Kippur. One suspect was captured but with a manhunt ongoing for other perpetrators, security has been tightened in synagogues in other eastern German cities while Halle itself was in lockdown.

To mennesker mistede livet, da der blev affyret skud og kastet med granater mod jøder samlet til helligdagen Yom Kippur i synagogen.

Spiegel skriver, at et af de våben, der blev fundet under fredagens razziaer var en såkaldt 'slam gun' svarende til den, der blev brugt i Halle-angrebet.

Alle anholdte vil i løbet af weekenden blive afhørt.