Store dele af Danmark har siden onsdag i sidste været lukket ned, og det har tilsyneladende medført kurre på tråden i nogle danske hjem.

Således kan flere af landets politikredse oplyse til B.T., at man i løbet af de seneste ugers tid, hvor store dele af Danmark har været lukket ned, har oplevet en lille stigning i antallet af anmeldelse om husspektakler.

Hos Fyns Politi er antallet af anmeldelser om husspektakler fra 6. marts til 19. marts steget fra 31 til 36 i forhold til samme periode sidste år, mens det hos Midt- og Vestjyllands Politi er steget fra 18 til 25.

Begge politikredse understreger dog, at perioden for dataudtrækket er så lille, at det er for tidligt at sige noget om en egentlig tendens.

Det tilføjes desuden fra Fyns Politi, at der skal tages forbehold for, at der ikke er søgt på vold og ej heller lavet en fritekstsøgning. Derfor kan det reelle tal godt være højere.

B.T. har også været i kontakt med landets øvrige politikredse.

Her lyder meldingen, at man har set en minimal eller ingen stigning, men at det er et velkendt fænomen, at anmeldelser om husspektakler kan stige i ferie- og weekendperioder.

Krisecentre i knæ

Men hvor landets politikredse endnu ikke ser nogen tendens i antallet af anmeldelser om husspektakler, så ser billedet noget anderledes ud hos organisationen Lev Uden Vold, som hjælper ofre for vold i familien.

Her ser man nemlig en tydelig tendens som følge af landets delvise nedlukning.

Sine Gregersen, der er sekretariatschef i Lev Uden Vold, oplyser til B.T., at man siden Mette Frederiksens pressemøde onsdag den 11. marts har oplevet massiv stigning i antallet af henvendelser.

Er du blandt de kvinder, der har søgt råd hos Lev Uden Vold, og har du lyst til at tale med B.T., så kan du skrive til sboa@bt.dk

»Siden den dato har vi oplevet en fordobling i antallet af henvendelser til vores hotline pr. døgn, der vedrører henvisning til en plads på et krisecenter,« siger Sine Gregersen og fortsætter:

»Så der har været helt konkret en ny situation, som har gjort, at vi er blevet bekymret. Det taler selvfølgelig ind i, at vi har en viden om, at tilspidsede situationer i det hele taget øger risikoen for vold i nære relationer, og at den vold, der er, kan eskalerer.«

Derfor kan bekymringer om privatøkonomi og ens jobsikkerhed kombineret med, at man skal arbejde hjemme og måske endda undervise sine egne børn, være med til at eskalere volden i et parforhold, hvor der i forvejen er vold.

»Det vil være meget sandsyndsligt,« siger Sine Gregersen, der tilføjer, at det primært er kvinder, som har kontaktet dem i den periode.

De mange henvendelser vedrørende henvisninger til et krisecenter har nu medført, at der stort set ikke er flere pladser tilbage.

»VI har faktisk ikke nogen steder, vi kan henvise dem til,« siger Sine Gregersen.

Derfor har politikerne også fremskudt udbetalingen af de penge, der er afsat på området.

»Pengene bliver fremrykket nu, så vi kan få nogle akutte pladser, der hvor der er størst behov, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til TV 2, der i første omgang beskrev problematikken med de danske krisecentre.