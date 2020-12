Flere politikredse rykkede ud til anmeldelser om ulovlig affyring af fyrværkeri og kanonslag fredag aften.

Flere af landets politikredse fik fredag aften og natten til lørdag anmeldelser om ulovlig affyring af fyrværkeri.

I en række tilfælde måtte politiet hive bødeblokken frem.

Syd- og Sønderjyllands Politi har rejst otte sigtelser for ulovlig besiddelse eller affyring af fyrværkeri. Alle overtrædelser fandt sted i Aabenraa.

I en af sagerne beslaglagde politiet 124 kanonslag. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse lørdag middag.

Tidligt lørdag morgen fortalte vagtchef Karsten Høy til Ritzau, at flere kanonslag var blevet affyret fra kørende biler i Sønderjylland.

- Det er jo både dyr og borgere, som bliver generet af det. Det fylder i hele regionen, sagde Karsten Høy.

Kanonslag generede også borgerne i Midt- og Vestjyllands politikreds, fortalte vagtchef Jens Claumarch lørdag morgen.

- Der må virkelig være solgt meget af det lort, for vi har fået henvendelser om kanonslag fra næsten samtlige byer i hele Vestjylland.

- Det er virkelig en pestilens for borgerne, lød det fra vagtchefen.

Ifølge Jens Claumarch havde politiet ikke bødeblokken fremme i forbindelse med de ulovlige affyringer. Det skyldes primært, at synderne var forsvundet, da politiet nåede frem til gerningsstedet.

Det er året rundt forbudt at besidde eller affyre ulovlig fyrværkeri såsom kanonslag. Lovligt fyrværkeri må affyres fra 27. december til 1. januar.

Resten af året er det forbudt at affyre fyrværkeri uden en særlig tilladelse.

Også politiet i Nordsjælland, på Københavns Vestegn, Midt- og Vestsjælland, Fyn og i Sydøstjylland melder om enkelte anmeldelser om ulovlig affyring af fyrværkeri.

Nordsjællands Politi fik fire-fem anmeldelser fredag fra klokken 23 til 01.

Fælles for de fleste politikredse er, at de prioriterer problemet, men at de har svært ved at få fat i gerningsmændene, inden de er væk igen.

Tidligere på ugen blev der affyret fyrværkeri mod politi og civile i det vestlige Aarhus. Dog meldte ingen politikredse lørdag morgen om problemer med affyring af fyrværkeri mod personer.

