Intet mindre end 770.

Så mange gange klappede fælden, da Nordsjællands Politi for første gang nogensinde var ude på en 24-timers fartkontrol onsdag.

Det skriver TV 2 Lorry.

At der var så mange lovovertrædelser på de nordsjællandske veje kalder politikommissær Nick Gall fra politikredsens færdselsafdeling for 'bekymrende'.

»Det er dybt bekrymrende, at så mange tilsidesætter sikkerheden, når de kører bil. Vi har alle et ansvar for hinandens sikkerhed, som mange desværre tilsidesætter fuldstændig,« fortæller han til TV 2 Lorry.

De 770 personer, der blev fanget af politiet i at køre for stærkt, står til at få en bøde. Hele 153 af fartsynderne kørte derudover mere end 30 procent for stærkt, så de får også et klip i kørekortet.

13 kørte ifølge TV 2 Lorry mere end 60 procent over den tilladte hastighedsgrænse, og de har derfor fået frakendt deres kørekort.

Den døgnlange fartkontrol var en del af det europæiske færdselspolitisamarbejde, hvor der denne uge har været særligt fokus på hastighedsovertrædelser.