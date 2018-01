Politiet advarer om, at vejene onsdag aften er spejlglatte.

Det sker, da temperaturen endnu engang når under frysepunktet onsdag aften og nat.

Derfor advarer blandt andre Sydjyllands Politi om, at man skal passe ekstra meget på, hvis man skal ud i trafikken.

»Vi har fået en melding om, at der bliver saltet på vejene. Det betyder, at det er glat derude, og derfor advarer vi allerede nu, så vi håber, at vi undgår uheld,« siger vagtchefen for Sydjyllands Politi til BT.

Han oplyser, at der ikke er sket uheld endnu.

I Østjylland meldes der, at et kraftigt snefald netop har ramt området. Derfor skal trafikanter passer ekstra meget på.

Trafik: Da der er risiko for, at temperaturen falder saltes der på statsvejene i Syd og Sønderjylland. Pas på jer selv derude, det er glat. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 17, 2018

DMI fortæller, at der i Jylland bliver ned til fire graders frost, mens resten af landet vil have ned til minus to grader. Derfor vil der være glatte veje i hele landet.

Ifølge DMI vil torsdag stå på enkelte byger med sne eller slud, og temperaturen vil ligge mellem en og tre grader. Særligt den sydlige del af landet vil blive ramt af snebyger. Vinden vil være svag til jævn fra sydvest.