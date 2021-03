Politiklagemyndighed kommer ikke til at efterforske politiets handlemåde op til drabet ved en bodeling lørdag.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har vurderet, at der ikke skal indledes en undersøgelse af Sydøstjyllands Politis handlemåde i forbindelse med et drab i Horsens lørdag.

Det oplyser DUP til TV Syd.

Det var Sydøstjyllands Politi selv, der bad DUP om at vurdere, om politiet havde handlet forkert i sagen, hvor en 61-årig mand lørdag morgen ifølge politiet skød sin ekskone.

Drabet skete på Chr. M. Østergaards Vej, hvor det tidligere par havde boet sammen indtil januar i år, hvor de gik hver til sit. Manden blev boende i huset.

Sydøstjyllands Politi oplyste lørdag, at politiet klokken 08.19 modtog et opkald fra et familiemedlem, der var ankommet til adressen med kvinden med henblik på at gennemføre bodelingen.

Under samtalen med politiets vagtcentral blev der foretaget en vurdering af konfliktniveauet i den konkrete situation.

Vurderingen mundede ud i, at der skulle sendes en patrulje til stedet. Inden den nåede frem, var drabet begået, og klokken 08.29 blev manden anholdt - altså ti minutter efter at politiet fik viden om situationen.

Det er dette forløb, som politiklagemyndigheden ikke finder grundlag for at undersøge nærmere.

Den 61-årige mand blev søndag varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at have dræbt sin ekskone.

Det er sket ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Horsens, hvor manden nægtede sig skyldig.

Dørene ved retsmødet blev lukket af hensyn til efterforskningen, men sigtelsen blev læst op forinden. Heri lyder det, at manden ifølge politiet skød og dræbte kvinden med et enkelt skud fra et oversavet jagtgevær.

