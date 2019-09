Den 22-årige mand, der søndag aften blev dræbt i en byge af skud, var et helt tilfældigt offer.

Det fortæller den radikale politiker Özkan Ekiz, der er grandonkel til den dræbte.

»Det er historien om en ung fyr, der befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Han var på ingen måde banderelateret og har aldrig bevæget sig i det miljø,« siger Özkan Ekiz.

22-årige Tayfun Kara mistede livet søndag aften, da maskerede gerningsmænd affyrede mellem 20 og 30 skud mod en Audi, hvori han sad sammen med to andre personer.

Özkan Ekiz har været opstillet som kandidat til folketinget og europaparlamentet for Radikale Venstre.

En brutal video fra gerningsstedet viser en person, der affyrer syv skud mod bilen. Derefter flygter gerningsmanden og en anden person tilsyneladende ved at sætte sig ind i en sølvgrå bil, der ankommer til stedet samtidig med skyderiet.

Det er politiets opfattelse, at skyderiet på Gildbrovej i Ishøj skete som led i en konflikt mellem kriminelle grupper, men om Tayfun Kara var det tiltænkte mål for kuglerne, vides ikke:

»Det er vores indtryk, at man har ønsket at ramme bestemte personer, men der kan jo være sket en forveksling, så man har ramt de forkerte,« sagde vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi søndag.

Özkan Ekiz fortæller, at offeret er hans kusines søn, som han har kendt hele livet. Tayfun Kara hjalp ham med at hænge valgplakater op under valgkampen frem til folketingsvalget i 2015.

Politiet afhører vidner efter en skudepisode i Ishøj natten til mandag den 16. september 2019. To personer blev ramt af skud. Den ene er afgået ved døden, mens den anden overlever. (Foto: Presse-fotos.dk/Scanpix 2019)

Özkan Ekiz spillede også fodbold sammen med sin grandnevø i en lokal forening. Ifølge Özkan Ekiz havde Tayfun Kara aldrig været i klammeri med loven.

»Hvis han var kriminel eller havde noget med bander at gøre, så ville jeg med 100 procent sikkerhed have hørt om det,« siger Özkan Ekiz.

Tayfun Kara havde et transportfirma, som han drev sammen med sin bror. Firmaet fungerede som underleverandør til et større firma, der leverer pakker på bestemte ruter.

Mandag arrangerede Özkan Ekiz et sørgeoptog til minde om den dræbte. Optoget med flere hundrede personer startede ved Industrivangen og gik derfra fire-fem kilometer til Gildbrovej, hvor drabet fandt sted.

»Vi gik i optoget, for at Tayfun Kara ikke skal blive stemplet som bandemedlem, og for at sige til Danmarks befolkning, at vi som samfund bliver nødt til at gøre noget for at forhindre, at sådan noget sker,« siger Özkan Ekiz.

Ved skyderiet blev Audi'en fuldstændig sønderskudt. En person i bilen blev ramt i ballen, mens en tredje person slap med overfladiske skrammer fra glasskår.

Politiet betragter skyderiet som led i et bandeopgør:

»Vi mener, at der er tale om en konflikt mellem kriminelle grupper, men hvad den nærmere går ud på, kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi.

Mandag blev der oprettet visitationszoner i Ishøj og dele af Nørrebro og Nordvest for at forhindre nye opgør.

De samme to områder var i politiets fokus for et år siden, da en serie af skyderier fandt sted på Nørrebro og omkring Ishøj og Hundige.

Dengang anså politiet skyderierne for at være et opgør mellem Brothas og en gruppe, som politiet kalder NNV-gruppen.

Sidstnævnte regnes for at være en gruppe af kriminelle fra det ydre Nørrebro, som er rykket til Hundige-området, hvor de har slået sig sammen med lokale kræfter på sydkysten.