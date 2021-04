»Først tænkte vi, at hun måske bare var lidt forsinket, men da der var gået en halv time, så gik det op for os, at der var noget galt.«

For Lise-Lotte Leervad Larsen og hendes mand, Malte Larsen, har delebiltjenesten GoMore været det foretrukne valg, når de ville leje deres bil ud.

Men da de lørdag aften sad og ventede på, at bilen skulle komme tilbage efter to dages udlejning, blev de godt og grundigt overrasket – for bilen kom aldrig tilbage og er endnu ikke dukket op.

»Grundlæggende har jeg mega stor tillid til GoMore, og jeg havde forestillet mig mange ting, men jeg aldrig forestillet mig, at det kunne gå så galt, at bilen ikke blev leveret tilbage igen,« siger Lise-Lotte Leervad Larsen, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Randers Kommune, og som danner par med det socialdemokratiske folketingsmedlem Malte Larsen.

Torsdagen forinden havde en kvinde hentet parrets grå Renault Grand Scenic, som hun havde lejet via GoMore. Aftalen var i første omgang, at bilen skulle leveres tilbage fredag, men det tidspunkt rykkede kvinden til lørdag aften.

»Hun skulle aflevere den 21.30, men da klokken er lidt over 22, prøver min mand at ringe til kvinden,« siger Lise-Lotte Leervad Larsen.

Men kvinden havde tilsyneladende ingen interesse i at tale med politikerparret. I hvert fald lykkes det aldrig at komme igennem til kvinden – hverken via hendes telefonnummer eller de kommunikationskanaler, der er hos GoMore.

»Til sidst tænker vi, at vi må se, hvad der sker. Så vi går i seng og håber, at den er afleveret tilbage om søndagen. Men det var den ikke.«

Parret kontaktede straks GoMore, der på grund af påsken ikke have åbent, og efterfølgende politiet, der rådede parret til at efterlyse deres bil.

Som sagt så gjort.

»Og mandag fik vi så fat i GoMore, der nu er gået ind i sagen og har taget hånd om det,« siger Lise-Lotte Leervad Larsen, som understreger, at der ikke har været en finger at sætte på GoMores håndtering.

»De har endda tilbudt os en lånebil,« tilføjer hun.

Men tilbage står Lise-Lotte Leervad Larsen og hendes mand, Malte Larsen, uden deres familiebil, der endnu ikke er kommet hjem, og som dagene går, tvivler parret da også på, om bilen nogensinde kommer tilbage.

Den kedelige oplevelse er imidlertid ikke noget, der vil afholde parret fra fremover at benytte sig af GoMore.

»Det vil jeg ikke været utryg ved. De har et godt system, der træder i kraft, og de har hjulpet os godt igennem det her,« siger hun videre.

GoMore oplyser til B.T., at det er meget usædvanligt, at biler ikke bliver afleveret tilbage igen, men at deres »system« træder i kraft, hvis uheldet er ude.

»Vores kunder bliver selvfølgelig hjulpet, så de ikke skal stå med noget bøvl. De er som alle andre udlejere dækket af forsikring og bliver tilbudt en lånebil. Samtidig gør vi meget ud af at validere vores brugere, så systemet er så trygt og tillidsfuldt, som det kan være. Så hvis uheldet er ude, så skal man selvfølgelig kunne mærke, at systemet fungerer,« siger pressechef hos GoMore Anders Sauer Petersen.