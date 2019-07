Det vækker opsigt og undren hos medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation, at medlemmer af Levakovic-familien har bosat sig i nye, dyre lejligheder på Amager.

For hvordan kan eksempelvis familieoverhovedet, Gimi 'Boss' Levakovic, have råd til en bolig til mellem 14.000 og 22.000 kroner om måneden i leje, når han aldrig har haft et arbejde?

Det spørgsmål stiller både Jakob Næsager (K) og Finn Rudaizky (DF) sig selv, efter at B.T. kan fortælle, hvordan familien på få måneder har skabt utryghed for naboerne i det nybyggede Ørestadskvarter CobraHave på Amager.

Afsløringen betyder, at Jakob Næsager vil tage sagen op på næste møde i Økonomiudvalget, fortæller han nu. For omstændighederne påkalder sig, at kommunen foretager en gennemgang af den dybt kriminelle families økonomi, mener han.

Kvarteret CobraHave i Ørestad, hvor familien Levakovic bor. Lejlighederne koster mellem 14.000 og 22.000 kroner om måneden. Foto: B.T. Foto Vis mere Kvarteret CobraHave i Ørestad, hvor familien Levakovic bor. Lejlighederne koster mellem 14.000 og 22.000 kroner om måneden. Foto: B.T. Foto

»Jeg synes, at Københavns Kommune skal undersøge, om familien modtager offentlige ydelser. Og så skal der tjekkes op på, hvad de ejer af biler og bygninger, og om de reelt har råd til at bo i lejligheder af den størrelse,« siger han.

Finn Rudaizky bakker op.

»Man kan undre sig over, hvor alle de penge kommer fra. Hvordan kan der skrabes så mange penge sammen, at familien har råd til at bo derude?«

»Det peger tilbage på Københavns Kommune. Jeg mener, at man må kortlægge, hvor mange midler, i form af forskellige offentlige ydelser, der bliver udbetalt til den familie,« siger han.

Tip os Ved du noget om sagen, så skriv gerne til os. Send en mail til 1929@bt.dk.

Jakob Næsager mener, at den såkaldte Al Capone-metode bør anvendes.

Metoden er opkaldt efter den berygtede amerikanske Chicago-gangster og var en særlig målrettet indsats, der skulle fælde den kriminelle bagmand ved at bevise skattesvig.

Metoden er relevant, fordi der lader til at være et misforhold mellem, at Gimi 'Boss' Levakovic ikke er i job, mens han samtidig bor i den dyre lejlighed på Amager, mener politikeren.

Desuden vidner en leaset Mercedes-Benz CL med hele 387 hestekræfter, der holder foran Gimi Levakovics hjem, om, at han er bedre kørende end de fleste danskere. Mercedesen var i øvrigt årsag til, at han fik en parkeringsbøde, da B.T. observerede ham.

Gimi Levakovic får øje på B.T.s fotograf. Han afviser, at naboerne i CobraHave har grund til bekymring. Foto: B.T. Foto Vis mere Gimi Levakovic får øje på B.T.s fotograf. Han afviser, at naboerne i CobraHave har grund til bekymring. Foto: B.T. Foto

»Det kræver i hvert fald en højere indtægt end en gennemsnitsfamilies,« opsummerer Jakob Næsager.

»Man må gå ind og tjekke, om indtægterne svarer til livsstilen,« fortsætter han.

Jakob Næsager er desuden klar til at gå direkte efter at få familien i arbejde eller i uddannelse.

»Hvis de modtager kontanthjælp, skal de straksaktiveres. Så er de beskæftiget med en lovlig aktivitet,« siger han.

Gimi Levakovic mener ikke, at hans nye naboer har nogen grund til utryghed. »Hvis jeg havde gjort noget kriminelt, så sad jeg jo ikke her nu,« siger han, da B.T. er på besøg i hans lejlighed. Foto: B.T. Foto Vis mere Gimi Levakovic mener ikke, at hans nye naboer har nogen grund til utryghed. »Hvis jeg havde gjort noget kriminelt, så sad jeg jo ikke her nu,« siger han, da B.T. er på besøg i hans lejlighed. Foto: B.T. Foto

Både Jakob Næsager og Finn Rudaizky roser politiet for at øge tilstedeværelsen i CobraHave, efter at utrygge beboere har kontaktet ordensmagten.

Men begge politikere mener, at noget er helt galt, når det har været nødvendigt for boligselskabet at hyre vagter til at skabe mere tryghed i området.

»Jeg synes ikke, at det kan være boligselskabets ansvar. Det må være politiet, der skal sikre trygheden,« siger Finn Rudaizky, mens Jakob Næsager supplerer:

»København skal fungere i hverdagen, og det er jo ikke tilfældet, hvis der er københavnere, der er bange for deres naboer.«

Gimi Levakovic har ikke ønsket at kommenterer denne artikel.

Da B.T. ringer ham op for at spørge til, hvad han tænker om, at politikerne på Københavns Rådhus ønsker at gennemtrawle hans økonomi, er han meget ordknap, inden han lægger på igen.

»De har undersøgt det i ti år nu, så du kan bare fise af med dig.«

»Du skal ikke ringe til mig mere,« lød det fra Gimi Levakovic.